Аршавин: «Желаю здоровья вам и вашим близким. Оставайтесь дома, если есть возможность»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса.

«Всем привет! Я Андрей Аршавин. В первую очередь я хотел бы пожелать здоровья вам и вашим близким. Оставайтесь дома, если у вас есть такая возможность, почаще мойте руки, берегите себя и своих родных.

Отдельно хочу дать совет воспитанникам нашей «Газпром-Академии», а также школьникам и студентам страны. Я как тренер советую вам поддерживать физическую форму, заниматься дома, делать зарядку. Не забывайте, что впереди экзамены. Читайте книги, делайте уроки, не ленитесь. Желаю всем здоровья и, конечно же, побед», — сказал Аршавин.

На данный момент в России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом.

Чемпионат России приостановлен как минимум до 10 апреля.