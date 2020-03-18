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  • Аршавин: «Желаю здоровья вам и вашим близким. Оставайтесь дома, если есть возможность»

Аршавин: «Желаю здоровья вам и вашим близким. Оставайтесь дома, если есть возможность»

18 марта 2020, 19:31
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса.

«Всем привет! Я Андрей Аршавин. В первую очередь я хотел бы пожелать здоровья вам и вашим близким. Оставайтесь дома, если у вас есть такая возможность, почаще мойте руки, берегите себя и своих родных.

Отдельно хочу дать совет воспитанникам нашей «Газпром-Академии», а также школьникам и студентам страны. Я как тренер советую вам поддерживать физическую форму, заниматься дома, делать зарядку. Не забывайте, что впереди экзамены. Читайте книги, делайте уроки, не ленитесь. Желаю всем здоровья и, конечно же, побед», — сказал Аршавин.

  • На данный момент в России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом.
  • Чемпионат России приостановлен как минимум до 10 апреля.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (1)
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lebron777
1584556944
гениально!
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