Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-президент «Реала» Санс попал в реанимацию с коронавирусом

Экс-президент «Реала» Санс попал в реанимацию с коронавирусом

18 марта 2020, 00:15
5

Бывший президент «Реала» Лоренсо Санс госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет Marca.

По информации источника, 76-летний бизнесмен попал в реанимацию после того, как несколько дней у него была высокая температура.

Взятый анализ подтвердил, что Санс болен коронавирусом. Отмечается, что его жизнь находится под угрозой.

  • В Испании смертельно опасная болезнь выявлена у 9191 человека. Это второй показатель в Европе после Италии.
  • Санс занимал пост президента «Реала» с 1995 по 2000 год.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Владислав Vlad
1584484260
Неужели ветром надуло? В метро не ездит, в маках не кушает. С бомжами не спит... Кстати, а сколько бомжей умерло в Испании? Ведь бомжи - первые, кто должен заразиться и умереть. А тут такая болезнь заразная. Что-то нигде нет новостей, что где-то умерло много бездомных. Но за-то в последнее время в тренде новости - заболела такая-то звезда. А потом звезда через 4 дня снова- здорова. Что за вирус такой, от которого выздоравливают за 4 дня?
Ответить
_Marqella_
1584497294
Ребята ,а вы знаете что каронавирус погибает при температуре +47 градусов...может быть очистимся русской банькой??
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+