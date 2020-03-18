Экс-президент «Реала» Санс попал в реанимацию с коронавирусом

Бывший президент «Реала» Лоренсо Санс госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет Marca.

По информации источника, 76-летний бизнесмен попал в реанимацию после того, как несколько дней у него была высокая температура.

Взятый анализ подтвердил, что Санс болен коронавирусом. Отмечается, что его жизнь находится под угрозой.