Экс-президент «Реала» Санс попал в реанимацию с коронавирусом

Бывший президент «Реала» Лоренсо Санс госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет Marca.
По информации источника, 76-летний бизнесмен попал в реанимацию после того, как несколько дней у него была высокая температура.
Взятый анализ подтвердил, что Санс болен коронавирусом. Отмечается, что его жизнь находится под угрозой.
- В Испании смертельно опасная болезнь выявлена у 9191 человека. Это второй показатель в Европе после Италии.
- Санс занимал пост президента «Реала» с 1995 по 2000 год.
Источник: Marca