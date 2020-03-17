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    Экс-президент «Реала» Санс попал в реанимацию с коронавирусом

    Бывший президент «Реала» Лоренсо Санс госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет Marca.

    По информации источника, 76-летний бизнесмен попал в реанимацию после того, как несколько дней у него была высокая температура.

    Взятый анализ подтвердил, что Санс болен коронавирусом. Отмечается, что его жизнь находится под угрозой.

    • В Испании смертельно опасная болезнь выявлена у 9191 человека. Это второй показатель в Европе после Италии.
    • Санс занимал пост президента «Реала» с 1995 по 2000 год.

    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      ivanovaleksandry 6 минут назад

      Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- https://t1p.de/b60g

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      Рейтинг: +4796

      Владислав Vlad 1 час назад

      Неужели ветром надуло? В метро не ездит, в маках не кушает. С бомжами не спит...
      Кстати, а сколько бомжей умерло в Испании? Ведь бомжи - первые, кто должен заразиться и умереть. А тут такая болезнь заразная.
      Что-то нигде нет новостей, что где-то умерло много бездомных. Но за-то в последнее время в тренде новости - заболела такая-то звезда. А потом звезда через 4 дня снова- здорова. Что за вирус такой, от которого выздоравливают за 4 дня?

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      Рейтинг: +2398

      Борат 1 час назад

      Одни пенсионеры мрут и больные, остальным этот вирус нипочём !
      Гыгы

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