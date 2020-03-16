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    Аршавин: «Малком еще не до конца вписан в игру «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре бразильского вингера Малкома после зимней паузы.

    «Физически он готов неплохо, потому что у него много мяча во всех играх – он старается идти в обыгрыш, делает передачи, навесы.

    Не скажу, что он всегда выбирает правильное направление атак, но он он старается много быть в игре. Думаю, это его стиль. Но он не до конца еще вписан в игру», – сказал Аршавин.

    • Летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • В весенней части сезона 23-летний футболист провел четыре полных матча, в которых забил один гол и сделал один ассист.

    Источник: Sports.ru

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    16.03.2020 23:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5270

      paracetamol 22 минуты назад

      Думаю, затраты окупятся, но не сразу.

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