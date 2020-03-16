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Аршавин: «Малком еще не до конца вписан в игру «Зенита»

16 марта 2020, 23:20
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре бразильского вингера Малкома после зимней паузы.

«Физически он готов неплохо, потому что у него много мяча во всех играх – он старается идти в обыгрыш, делает передачи, навесы.

Не скажу, что он всегда выбирает правильное направление атак, но он он старается много быть в игре. Думаю, это его стиль. Но он не до конца еще вписан в игру», – сказал Аршавин.

  • Летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
  • В весенней части сезона 23-летний футболист провел четыре полных матча, в которых забил один гол и сделал один ассист.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Малком
Комментарии (2)
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paracetamol
1584391595
Думаю, затраты окупятся, но не сразу.
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Давид59
1584431381
Давно у Зенита не было хорошего плеймейкера.Из иностранцев Паредес был более менее, а из наших - Костя Зырянов. Но, чтобы работать с мячом на скорости, в этом Малкому нет равных
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