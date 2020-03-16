Аршавин: «Малком еще не до конца вписан в игру «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре бразильского вингера Малкома после зимней паузы.

«Физически он готов неплохо, потому что у него много мяча во всех играх – он старается идти в обыгрыш, делает передачи, навесы.

Не скажу, что он всегда выбирает правильное направление атак, но он он старается много быть в игре. Думаю, это его стиль. Но он не до конца еще вписан в игру», – сказал Аршавин.