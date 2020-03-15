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  • «Ливерпуль» – лидер трех последних сезонов Лиги чемпионов по индивидуальным ошибкам, приведшим к голам

«Ливерпуль» – лидер трех последних сезонов Лиги чемпионов по индивидуальным ошибкам, приведшим к голам

15 марта 2020, 00:19

Начиная с сезона-2017/18, «Ливерпуль» совершил в Лиге чемпионов десять результативных индивидуальных ошибок, приведших к голам. Это больше любой другой команды.

Больше всего ошибок совершили вратарь Лорис Кариус и защитник Деян Ловрен – по три. Две сделал Вирджил ван Дейк.

  • Также «Ливерпуль» за указанный период лидирует по количеству индивидуальных ошибок, приведших к ударам по воротам.
  • На этой неделе «Ливерпуль» вылетел из плей-офф турнира от «Атлетико».
  • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

Источник: Squawka Football
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Ливерпуль
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