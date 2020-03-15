«Ливерпуль» – лидер трех последних сезонов Лиги чемпионов по индивидуальным ошибкам, приведшим к голам

Начиная с сезона-2017/18, «Ливерпуль» совершил в Лиге чемпионов десять результативных индивидуальных ошибок, приведших к голам. Это больше любой другой команды.

Больше всего ошибок совершили вратарь Лорис Кариус и защитник Деян Ловрен – по три. Две сделал Вирджил ван Дейк.