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    «Ливерпуль» – лидер трех последних сезонов Лиги чемпионов по индивидуальным ошибкам, приведшим к голам

    Начиная с сезона-2017/18, «Ливерпуль» совершил в Лиге чемпионов десять результативных индивидуальных ошибок, приведших к голам. Это больше любой другой команды.

    Больше всего ошибок совершили вратарь Лорис Кариус и защитник Деян Ловрен – по три. Две сделал Вирджил ван Дейк.

    • Также «Ливерпуль» за указанный период лидирует по количеству индивидуальных ошибок, приведших к ударам по воротам.
    • На этой неделе «Ливерпуль» вылетел из плей-офф турнира от «Атлетико».
    • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

    Источник: Squawka Football

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