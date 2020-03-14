РПЛ. «Зенит» забил семь голов «Уралу», у Азмуна хет-трик

«Зенит» одержал первую победу и забил первые голы в весенней части РПЛ – повержен «Урал». Хет-триком отметился иранский нападающий Сердар Азмун.

Действующие чемпионы увеличили отрыв от второго места до девяти очков. «Урал» занимает десятую строчку в таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 7:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Азмун, 8; 2:0 – Дзюба, 12; 3:0 – Азмун, 15; 4:0 – Малком, 27; 5:0 – Азмун, 61; 5:1 – Панюков, 65 (с пенальти); 6:1 – Дриусси, 69; 7:1 – Дзюба, 72 (с пенальти).

«Зенит»: Лунeв, Иванович, Караваев, Ракицкий (Кузяев, 80), Дуглас Сантос, Жирков (Мусаев, 46), Оздоев (Шамкин, 73), Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.

«Урал»: Годзюр, Мамин, Кулаков, Вилюш (Поляков, 46), Димитров (Шаболин, 67), Ефремов (Юсупов, 54), Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Панюков.

Предупреждения: Мусаев, 75 – Калинин, 62.

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