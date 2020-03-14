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    РПЛ. «Зенит» забил семь голов «Уралу», у Азмуна хет-трик

    «Зенит» одержал первую победу и забил первые голы в весенней части РПЛ – повержен «Урал». Хет-триком отметился иранский нападающий Сердар Азмун.

    Действующие чемпионы увеличили отрыв от второго места до девяти очков. «Урал» занимает десятую строчку в таблице.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 7:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Азмун, 8; 2:0 – Дзюба, 12; 3:0 – Азмун, 15; 4:0 – Малком, 27; 5:0 – Азмун, 61; 5:1 – Панюков, 65 (с пенальти); 6:1 – Дриусси, 69; 7:1 – Дзюба, 72 (с пенальти).

    «Зенит»: Лунeв, Иванович, Караваев, Ракицкий (Кузяев, 80), Дуглас Сантос, Жирков (Мусаев, 46), Оздоев (Шамкин, 73), Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.

    «Урал»: Годзюр, Мамин, Кулаков, Вилюш (Поляков, 46), Димитров (Шаболин, 67), Ефремов (Юсупов, 54), Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Панюков.

    Предупреждения: Мусаев, 75 – Калинин, 62.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2020 18:22
    Комментарии133
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    • ...
      Рейтинг: +23259

      gol_kak_sokol 59 минут назад

      Договорняк ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +780

      житель СПб 2 часа назад

      Спасибо за поздравления болельщикам! Удачи Зениту!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22186

      VVM1964 3 часа назад

      Через силу , но хочу поздравить БОЛЕЛЬЩИКОВ Зенита с более чем убедительной победой - положительные эмоции это супер !!! Почему через силу ? - да потому что очень много ваших неадекватных дебилов " пасутся " на наших ветках , конечно понимаю , что это не истинные болельщики а тролли . Я воспринимаю и критику и юмор , но вот дебилизм принять не могу ...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1057

      волчарик > VVM1964 3 часа назад

      Спасибо.Я тоже предлагаю спорить,по дружески подкалывать и не обращать внимание на людей даже не знающих состав своей команды.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13823

      sssrspartak > VVM1964 3 часа назад

      литейноклонированных нет и общаться приятнее!вроде и у зенита оказывается не только эти клоны ,но и нормальные болельщики есть!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +534

      NEONFOL 4 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в европе азмун будет не о чём, одно дело в договорняке класть, другое там, в лиге чемпионов он много положил?

      -6
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      ...
      Рейтинг: +22186

      VVM1964 > NEONFOL 3 часа назад

      А давай попробуем не ставить себя на один уровень с боратом , алармом и литейным )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3685

      Рубинище > NEONFOL 2 часа назад

      В Ростове норм в еврокубках играл и забивал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      kazak161 4 часа назад

      Все стали сватать Азмуна в Европу? А может всех лидеров Европы надо переманивать в Россию?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13823

      sssrspartak > kazak161 3 часа назад

      не поедут!у нас коронавирус!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      borat-chmo 4 часа назад

      Азмуну давно пора уезжать из этого болота

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3685

      Рубинище > borat-chmo 2 часа назад

      Зенит ослабить хотите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4010

      TOL47 4 часа назад

      Зенит отлично! ждем продолжения.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13823

      sssrspartak > TOL47 3 часа назад

      да наверное не дадут!просто сегодня день зенита был!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +547

      LAY394 4 часа назад

      ну опять доги(((

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +3685

      Рубинище 4 часа назад

      Азмун с Малкомом сыгрываются-это хорошо. Дзюба дуб дубом. Урал под каток попал, ни как не проявился. Зенит почти чемпион.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1141

      Муруал 4 часа назад

      Поздравляю Зенит с красивой убедительной победой!!! Да чемпионства считаные шаги!

      7
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      Рейтинг: +22186

      VVM1964 > Муруал 3 часа назад

      " Посмотрите, вот он без страховки идет.
      Чуть правее наклон - упадет, пропадет!!
      Чуть левее наклон - все равно не спасти!
      Но замрите: ему остается пройти
      Не больше четверти пути! "

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