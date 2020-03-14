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РПЛ. «Зенит» забил семь голов «Уралу», у Азмуна хет-трик

14 марта 2020, 18:22
104

«Зенит» одержал первую победу и забил первые голы в весенней части РПЛ – повержен «Урал». Хет-триком отметился иранский нападающий Сердар Азмун.

Действующие чемпионы увеличили отрыв от второго места до девяти очков. «Урал» занимает десятую строчку в таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 7:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Азмун, 8; 2:0 – Дзюба, 12; 3:0 – Азмун, 15; 4:0 – Малком, 27; 5:0 – Азмун, 61; 5:1 – Панюков, 65 (с пенальти); 6:1 – Дриусси, 69; 7:1 – Дзюба, 72 (с пенальти).

«Зенит»: Лунeв, Иванович, Караваев, Ракицкий (Кузяев, 80), Дуглас Сантос, Жирков (Мусаев, 46), Оздоев (Шамкин, 73), Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.

«Урал»: Годзюр, Мамин, Кулаков, Вилюш (Поляков, 46), Димитров (Шаболин, 67), Ефремов (Юсупов, 54), Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Панюков.

Предупреждения: Мусаев, 75 – Калинин, 62.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Урал
Комментарии (104)
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порт
1584199606
Всех, кто болел за "Зенит", с победой.
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волчарик
1584200097
C победой.Ура кричать не буду,сделали что должны.Урал попытался сыграть в открытый футбол,но оказался слаб.
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starche
1584200465
Спасибо Зенит за игру! Порадовали!
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Иван_Невский
1584202151
с победой Зенит!
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житель СПб
1584202152
Надо быть объективными: сам Урал облегчил задачу Зениту. Всем известно, что с Зенитом играть в открытый футбол команды российской Премьер-лиги не готовы (в своем большинстве). Посмотрим на будущие матчи - главное, чтобы они были...
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kazak161
1584203121
Зенит с победой,Азмун молоток,но если честно то Зениту нужна конкуренция,нужно три а то и четыре команды уровня Зенита,так будет лучше для всех!
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aleksander
1584204366
Ура Зенит!!! Всех болельщиков Зенита с победой!!!
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valkam72
1584204731
У синита три фарм клуба. Сочи, оренбург да урал. Итого 18 очков железно в копилке. Какой позор липовому чемпиёну.
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TOL47
1584207322
Зенит отлично! ждем продолжения.
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NEONFOL
1584208921
в европе азмун будет не о чём, одно дело в договорняке класть, другое там, в лиге чемпионов он много положил?
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