Матч «Барселона» – «Наполи» может быть перенесен

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» может быть перенесен на поздний срок из-за коронавируса.
Как сообщает Sport.es, власти Испании не разрешат самолету с футболистами итальянской команды приземлиться в Каталонии.
С большой вероятностью игра не состоится в запланированную дату.
- Матч «Барселона» – «Наполи» запланирован на 18 марта.
- Игра должна состояться при пустых трибунах.
- Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 9 тысяч человек, в Испании – около 2 тысяч.
«Рома» сообщила, что не полетит в Испанию на матч с «Севильей»
Источник: Sport.es