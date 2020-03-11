Матч «Барселона» – «Наполи» может быть перенесен

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» может быть перенесен на поздний срок из-за коронавируса.

Как сообщает Sport.es, власти Испании не разрешат самолету с футболистами итальянской команды приземлиться в Каталонии.

С большой вероятностью игра не состоится в запланированную дату.

Матч «Барселона» – «Наполи» запланирован на 18 марта.

Игра должна состояться при пустых трибунах.

Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 9 тысяч человек, в Испании – около 2 тысяч.

«Рома» сообщила, что не полетит в Испанию на матч с «Севильей»