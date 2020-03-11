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    Матч «Барселона» – «Наполи» может быть перенесен

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» может быть перенесен на поздний срок из-за коронавируса.

    Как сообщает Sport.es, власти Испании не разрешат самолету с футболистами итальянской команды приземлиться в Каталонии.

    С большой вероятностью игра не состоится в запланированную дату.

    • Матч «Барселона» – «Наполи» запланирован на 18 марта.
    • Игра должна состояться при пустых трибунах.
    • Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 9 тысяч человек, в Испании – около 2 тысяч.

    «Рома» сообщила, что не полетит в Испанию на матч с «Севильей»

    Источник: Sport.es

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    11.03.2020 17:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9445

      Cules2013 6 часов назад

      Ребята, короче, чё тянуть резину, давайте сразу всю Европу посадим на домашний карантин месяца на 3-4, гвоздями окна позаколачиваем и всё норм будет.

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