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Матч «Барселона» – «Наполи» может быть перенесен

11 марта 2020, 17:50
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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» может быть перенесен на поздний срок из-за коронавируса.

Как сообщает Sport.es, власти Испании не разрешат самолету с футболистами итальянской команды приземлиться в Каталонии.

С большой вероятностью игра не состоится в запланированную дату.

  • Матч «Барселона» – «Наполи» запланирован на 18 марта.
  • Игра должна состояться при пустых трибунах.
  • Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 9 тысяч человек, в Испании – около 2 тысяч.

«Рома» сообщила, что не полетит в Испанию на матч с «Севильей»

Источник: Sport.es
Лига чемпионов Барселона Наполи
Комментарии (1)
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Cules2013
1583938693
Ребята, короче, чё тянуть резину, давайте сразу всю Европу посадим на домашний карантин месяца на 3-4, гвоздями окна позаколачиваем и всё норм будет.
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