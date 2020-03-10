«Ты пьяный, я не буду подходить». Кокорин рассказал о новой потасовке в ресторане

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о потасовке, в которой он участвовал после выхода из тюрьмы.

«Недавно я решился выйти в ресторан. Подошел взрослый нерусский парень, говорит: «Я тоже сидел». Попросил сфоткаться с его сестрой, а мы как раз с ребятами поднимались наверх. Сказал, что разместимся и подойду. Через две минуты он снова подошел: «Ну что? Давай быстрее». Мне жена говорит: «Пьяный, оставь его, сейчас забудет». Я тоже на это надеялся.

Потом этот мужчина подходит третий раз: «Я тебе непонятно сказал? Подойди к столу». Я уже не выдержал и ответил: «Слышь, дружище, иди своей дорогой. Если я спокойно реагирую, это не значит, что такое будет продолжаться. Ты пьяный, не буду я подходить. Я сижу со своей компанией. Иди к жене». Произошла небольшая потасовка, охранники сразу подошли, попросили выйти этого мужчину. На этом все закончилось», – сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в ютубе.

В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

Кокорины, Павел Мамаев и были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.

17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

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