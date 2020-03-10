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  • «Ты пьяный, я не буду подходить». Кокорин рассказал о новой потасовке в ресторане

«Ты пьяный, я не буду подходить». Кокорин рассказал о новой потасовке в ресторане

10 марта 2020, 17:46
21

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о потасовке, в которой он участвовал после выхода из тюрьмы.

«Недавно я решился выйти в ресторан. Подошел взрослый нерусский парень, говорит: «Я тоже сидел». Попросил сфоткаться с его сестрой, а мы как раз с ребятами поднимались наверх. Сказал, что разместимся и подойду. Через две минуты он снова подошел: «Ну что? Давай быстрее». Мне жена говорит: «Пьяный, оставь его, сейчас забудет». Я тоже на это надеялся.

Потом этот мужчина подходит третий раз: «Я тебе непонятно сказал? Подойди к столу». Я уже не выдержал и ответил: «Слышь, дружище, иди своей дорогой. Если я спокойно реагирую, это не значит, что такое будет продолжаться. Ты пьяный, не буду я подходить. Я сижу со своей компанией. Иди к жене». Произошла небольшая потасовка, охранники сразу подошли, попросили выйти этого мужчину. На этом все закончилось», – сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в ютубе.

  • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
  • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
  • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

Кокорин: «Была версия, что Джуджак нетрадиционной ориентации. К его месту прибили огромный фаллос»

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (21)
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Taps
1583852294
Коко опять по ресторанам шляется ? Капусты срубил в "Сочи" ?
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vmonomah17
1583852566
Мог бы стулом его огреть...
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Chernyi Lis
1583852938
короче каким ты был стал и будешь таким! с женой мож разом посадят..все под себя..кто поверит твоим словам.18 тыщ было бы к месту да..))в российском ресторане..
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Kollljan
1583853619
Рестораны - это комбинаты общественного питания. Там могут кушать все, даже дети. Просто неруси, когда нажрутся, вести себя не умеют. С востока и с гор.
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Граф2019
1583858007
в сочи русских раз два и обчелся...
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Hektor 84
1583862359
В этом ресторане просто стулья прикрученные к полу)
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general.lizyukov
1583862902
Стула под рукой не было? ))) Саня, теперь это клеймо на всю жизнь. Каждый дебил будет к тебе цепляться. Терпи. своё отсидел - теперь только терпеть и делать своё дело.
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bizhan10
1583871072
А одному остограмиться под кинчик дома никак?
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Серёга Краснодарский
1583903253
а по моему просто ума поднабрался.
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denzillo
1583904754
Думаю, это фейковая история для того чтобы показать, что кокоша повзрослел поумнел и больше ни ни! =))
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