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    «Ты пьяный, я не буду подходить». Кокорин рассказал о новой потасовке в ресторане

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о потасовке, в которой он участвовал после выхода из тюрьмы.

    «Недавно я решился выйти в ресторан. Подошел взрослый нерусский парень, говорит: «Я тоже сидел». Попросил сфоткаться с его сестрой, а мы как раз с ребятами поднимались наверх. Сказал, что разместимся и подойду. Через две минуты он снова подошел: «Ну что? Давай быстрее». Мне жена говорит: «Пьяный, оставь его, сейчас забудет». Я тоже на это надеялся.

    Потом этот мужчина подходит третий раз: «Я тебе непонятно сказал? Подойди к столу». Я уже не выдержал и ответил: «Слышь, дружище, иди своей дорогой. Если я спокойно реагирую, это не значит, что такое будет продолжаться. Ты пьяный, не буду я подходить. Я сижу со своей компанией. Иди к жене». Произошла небольшая потасовка, охранники сразу подошли, попросили выйти этого мужчину. На этом все закончилось», – сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в ютубе.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

    Кокорин: «Была версия, что Джуджак нетрадиционной ориентации. К его месту прибили огромный фаллос»

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    10.03.2020 17:46
    Комментарии31
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      Рейтинг: +424

      denzillo 16 часов назад

      Думаю, это фейковая история для того чтобы показать, что кокоша повзрослел поумнел и больше ни ни! =))

      1
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      Рейтинг: +694

      Серёга Краснодарский 16 часов назад

      а по моему просто ума поднабрался.

      0
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      Рейтинг: +1818

      Kollljan 17 часов назад

      Сайт БОмбардир! Ваше фуфло с рестораном и Кокориным больше никто не подхватил. Можете успокоиться. Ваша провокация не прошла! Кто вам башляет? Может быть Пак?

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      Рейтинг: +37

      bizhan10 10 марта, 23:11

      А одному остограмиться под кинчик дома никак?

      1
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      Рейтинг: +1237

      geroin161 10 марта, 22:26

      Кокорин без Паши не хочет подходить)))

      0
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      Рейтинг: +2481

      АртурZaСМ > geroin161 18 часов назад

      Нет просто стула свободного рядом не оказалось))))

      0
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      Рейтинг: +1202

      Из Твери Леха 10 марта, 21:09

      "Решился выйти в ресторан", т.е. не войти/зайти, а выйти. По ходу Саня на нарках книжками брезговал))

      0
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      Рейтинг: +3737

      ЮНик > Из Твери Леха 17 часов назад

      Наоборот, начитался в тюремной библиотеке русской классики и поэзии 19-го века. "Решил Онегин выйти в свет")))

      0
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      Рейтинг: +18568

      пьяныйхоровод 10 марта, 21:06

      Шпак своих провокаторов всё подсылает . Всё простить не может - видать шишка на репе до сих пор зудит .

      2
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      Рейтинг: +1858

      general.lizyukov 10 марта, 20:55

      Стула под рукой не было? )))
      Саня, теперь это клеймо на всю жизнь. Каждый дебил будет к тебе цепляться.
      Терпи. своё отсидел - теперь только терпеть и делать своё дело.

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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 10 марта, 20:45

      В этом ресторане просто стулья прикрученные к полу)

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      Рейтинг: +338

      Граф2019 10 марта, 19:33

      в сочи русских раз два и обчелся...

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