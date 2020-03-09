Express: «Манчестер Сити» хочет сохранить Де Брюйне и предложит ему зарплату 350 тысяч в неделю

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет сохранить в команде полузащитника Кевина Де Брюйне, несмотря на отстранение от еврокубков на ближайшие два сезона. Бельгийцу предложат улучшенный контракт.
Как пишет Express, «Сити» готов платить бельгийцу 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Нынешнее соглашение Де Брюйне действует до 2023 года.
- Бельгиец на рынке стоит 150 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ игрок провел 26 матчей, забил восемь голов, сделал 17 результативных пасов.
- «Сити» в АПЛ занимает второе место.
Источник: Express