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    Express: «Манчестер Сити» хочет сохранить Де Брюйне и предложит ему зарплату 350 тысяч в неделю

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет сохранить в команде полузащитника Кевина Де Брюйне, несмотря на отстранение от еврокубков на ближайшие два сезона. Бельгийцу предложат улучшенный контракт.

    Как пишет Express, «Сити» готов платить бельгийцу 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Нынешнее соглашение Де Брюйне действует до 2023 года.

    • Бельгиец на рынке стоит 150 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ игрок провел 26 матчей, забил восемь голов, сделал 17 результативных пасов.
    • «Сити» в АПЛ занимает второе место.

    Источник: Express

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    09.03.2020 12:26
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