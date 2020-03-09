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  • Express: «Манчестер Сити» хочет сохранить Де Брюйне и предложит ему зарплату 350 тысяч в неделю

Express: «Манчестер Сити» хочет сохранить Де Брюйне и предложит ему зарплату 350 тысяч в неделю

9 марта 2020, 12:26

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет сохранить в команде полузащитника Кевина Де Брюйне, несмотря на отстранение от еврокубков на ближайшие два сезона. Бельгийцу предложат улучшенный контракт.

Как пишет Express, «Сити» готов платить бельгийцу 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Нынешнее соглашение Де Брюйне действует до 2023 года.

  • Бельгиец на рынке стоит 150 миллионов евро.
  • В сезоне АПЛ игрок провел 26 матчей, забил восемь голов, сделал 17 результативных пасов.
  • «Сити» в АПЛ занимает второе место.

Источник: Express
Англия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Манчестер Сити Де Брюйне Кевин
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