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    Дани Алвес, Каземиро, Коутиньо и Неймар – в заявке сборной Бразилии на матчи с Боливией и Перу

    Тренерский штаб сборной Бразилии определился с заявкой команды на матчи квалификации ЧМ-2022 против Боливии и Перу.

    • В состав пятикратных чемпионов мира попали 24 футболиста.
    • 28 марта бразильцы примут Боливию, а 1 апреля в гостях сыграют с Перу.

    Вратари: Уэвертон («Палмейрас»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Иван Куарезма («Понте Прета»);

    Защитники: Дани Алвес («Сан-Паулу»), Данило («Ювентус»), Алекс Сандро («Ювентус»), Ренан Лоди («Атлетико»), Тиаго Силва («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Фелипе («Атлетико»);

    Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Бруно Гимараэс («Лион»), Артур («Барселона»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Бруно Энрике («Фламенго»), Эвертон Соарес («Гремио»);

    Нападающие: Филиппе Коутиньо («Бавария»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»), Ришарлисон («Эвертон»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Барбоза («Фламенго»).

    Источник: Твиттер Бразильской конфедерации футбола

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