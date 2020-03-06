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  • Дани Алвес, Каземиро, Коутиньо и Неймар – в заявке сборной Бразилии на матчи с Боливией и Перу

Дани Алвес, Каземиро, Коутиньо и Неймар – в заявке сборной Бразилии на матчи с Боливией и Перу

6 марта 2020, 18:26

Тренерский штаб сборной Бразилии определился с заявкой команды на матчи квалификации ЧМ-2022 против Боливии и Перу.

  • В состав пятикратных чемпионов мира попали 24 футболиста.
  • 28 марта бразильцы примут Боливию, а 1 апреля в гостях сыграют с Перу.

Вратари: Уэвертон («Палмейрас»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Иван Куарезма («Понте Прета»);

Защитники: Дани Алвес («Сан-Паулу»), Данило («Ювентус»), Алекс Сандро («Ювентус»), Ренан Лоди («Атлетико»), Тиаго Силва («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Фелипе («Атлетико»);

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Бруно Гимараэс («Лион»), Артур («Барселона»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Бруно Энрике («Фламенго»), Эвертон Соарес («Гремио»);

Нападающие: Филиппе Коутиньо («Бавария»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»), Ришарлисон («Эвертон»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Барбоза («Фламенго»).

Источник: Твиттер Бразильской конфедерации футбола
Бразилия Бразилия
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