Дайер едва не подрался с болельщиком после матча с «Норвичем»

После завершения матча 1/8 финала Кубка Англии между «Тоттенхэмом» и «Норвичем» произошел конфликт между Эриком Дайером и болельщиком лондонской команды.
Полузащитник пошел на трибуну, чтобы пообщаться с фанатом, оскорблявшим его во время игры.
Перепалка между игроком и болельщиком едва не привела к драке. В ситуацию пришлось вмешаться стюарду.
- «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии.
- Команда Дайера уступила «Норвичу» в серии пенальти.
- В АПЛ лондонцы идут на седьмом месте.
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Источник: The Independent