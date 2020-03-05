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  • Дайер едва не подрался с болельщиком после матча с «Норвичем»

Дайер едва не подрался с болельщиком после матча с «Норвичем»

5 марта 2020, 12:32
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После завершения матча 1/8 финала Кубка Англии между «Тоттенхэмом» и «Норвичем» произошел конфликт между Эриком Дайером и болельщиком лондонской команды.

Полузащитник пошел на трибуну, чтобы пообщаться с фанатом, оскорблявшим его во время игры.

Перепалка между игроком и болельщиком едва не привела к драке. В ситуацию пришлось вмешаться стюарду.

  • «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии.
  • Команда Дайера уступила «Норвичу» в серии пенальти.
  • В АПЛ лондонцы идут на седьмом месте.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: The Independent
Англия. Кубок Тоттенхэм Дайер Эрик
Комментарии (1)
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sold93
1583402145
эх...был бы на его месте Кантона..
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