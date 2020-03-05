Дайер едва не подрался с болельщиком после матча с «Норвичем»

После завершения матча 1/8 финала Кубка Англии между «Тоттенхэмом» и «Норвичем» произошел конфликт между Эриком Дайером и болельщиком лондонской команды.

Полузащитник пошел на трибуну, чтобы пообщаться с фанатом, оскорблявшим его во время игры.

Перепалка между игроком и болельщиком едва не привела к драке. В ситуацию пришлось вмешаться стюарду.

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии.

Команда Дайера уступила «Норвичу» в серии пенальти.

В АПЛ лондонцы идут на седьмом месте.