Дайер едва не подрался с болельщиком после матча с «Норвичем»

После завершения матча 1/8 финала Кубка Англии между «Тоттенхэмом» и «Норвичем» произошел конфликт между Эриком Дайером и болельщиком лондонской команды.

Полузащитник пошел на трибуну, чтобы пообщаться с фанатом, оскорблявшим его во время игры.

Перепалка между игроком и болельщиком едва не привела к драке. В ситуацию пришлось вмешаться стюарду.

Jose Mourinho says that Eric Dier confronted Tottenham fans because they were insulting him in front of his family and his younger brother got involved pic.twitter.com/UR7cso5pfX