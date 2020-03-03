Матч «Ювентус» – «Лион» может пройти без зрителей из-за вспышки коронавируса

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сообщил, что УЕФА рассматривает вариант переноса матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором французский клуб сыграет с «Ювентусом».

«Появились новые детали по вопросу возможного переноса. Матчи второй команды «Ювентуса» уже перенесли из-за подозрений на коронавирус у четырех игроков. А эта команда тренируется с основным составом.

Посмотрим, как все сложится. Ждем решения УЕФА. Надеюсь, все будет хорошо, но, если придется играть на нейтральном поле, мы готовы на это», – заявил Оляс.