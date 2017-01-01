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    Матч «Ювентус» – «Лион» может пройти без зрителей из-за вспышки коронавируса

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сообщил, что УЕФА рассматривает вариант переноса матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором французский клуб сыграет с «Ювентусом».

    «Появились новые детали по вопросу возможного переноса. Матчи второй команды «Ювентуса» уже перенесли из-за подозрений на коронавирус у четырех игроков. А эта команда тренируется с основным составом.

    Посмотрим, как все сложится. Ждем решения УЕФА. Надеюсь, все будет хорошо, но, если придется играть на нейтральном поле, мы готовы на это», – заявил Оляс.

    • Игра запланирована на 17 марта.
    • Первый матч в Лионе завершился победой «Лиона» над «Ювентусом» со счетом 1:0.

    Источник: Football Italia

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