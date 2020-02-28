Музыкант Джови: «Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво»

Рок-музыкант Бон Джови на этой неделе жил в одном отеле с «Баварией», которая находилась в Лондоне перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». По словам артиста, немцы распивали спиртное.

«В баре отеля находились футболисты «Баварии» – вечером перед матчем. Они пили пиво и виски. На этом топливе они разгромили «Челси». Видимо, из-за моих слов у кого-то будут проблемы», – сказал Джови.