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    Музыкант Джови: «Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво»

    Рок-музыкант Бон Джови на этой неделе жил в одном отеле с «Баварией», которая находилась в Лондоне перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». По словам артиста, немцы распивали спиртное.

    «В баре отеля находились футболисты «Баварии» – вечером перед матчем. Они пили пиво и виски. На этом топливе они разгромили «Челси». Видимо, из-за моих слов у кого-то будут проблемы», – сказал Джови.

    • Баварцы победили со счетом 3:0.
    • Ответная встреча состоится в марте.
    • «Бавария» лидирует в Бундеслиге.

    Источник: Talksport

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5368

      Антибиотик 7 минут назад

      Игроков Челси ранил счет, а добила вот эта информация))

      0
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      Рейтинг: +2724

      zatonn 7 минут назад

      Это он ради хайпа, не иначе

      0
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      Рейтинг: +37224

      MaxRnD 20 минут назад

      А ежели б на трезвую, то 0-8 ?

      1
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      Рейтинг: +2059

      playsh 36 минут назад

      Тебе то что, Бон "Моцарт" недоделанный? Профессионалы выпили ровно столько,сколько им подсказывает разум.Это наши,если только язычёк смажут,то остановки уже не будет.

      2
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      Рейтинг: +390

      titata 52 минуты назад

      а что пиво это допинг?

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