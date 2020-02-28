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  • Музыкант Джови: «Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво»

Музыкант Джови: «Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво»

28 февраля 2020, 19:10
23

Рок-музыкант Бон Джови на этой неделе жил в одном отеле с «Баварией», которая находилась в Лондоне перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». По словам артиста, немцы распивали спиртное.

«В баре отеля находились футболисты «Баварии» – вечером перед матчем. Они пили пиво и виски. На этом топливе они разгромили «Челси». Видимо, из-за моих слов у кого-то будут проблемы», – сказал Джови.

  • Баварцы победили со счетом 3:0.
  • Ответная встреча состоится в марте.
  • «Бавария» лидирует в Бундеслиге.

Источник: Talksport
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Челси Бавария
Комментарии (23)
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titata
1582906876
а что пиво это допинг?
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Plyash
1582907875
Тебе то что, Бон "Моцарт" недоделанный? Профессионалы выпили ровно столько,сколько им подсказывает разум.Это наши,если только язычёк смажут,то остановки уже не будет.
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MaxRnD
1582908801
А ежели б на трезвую, то 0-8 ?
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Psih86
1582910369
Они сильнее Челси и могут себе позволить. А наши алкаши слабее всех, вот их надо кадировать.
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Danish Dynamite
1582910789
Бон Джови - крутой рокер, но зачем он тут так? Пусть бухают, это не запрещено. Молодцы баварцы!
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Dellleone
1582912639
Если Бавария пила пиво и виски, возникает вопрос что же пили игроки Челси?
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erma
1582914083
Может и нашим перейти на виски, а то от водки не ноги к мячу, а руки к стульям тянутся?
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Proker
1582914487
Главное они знали мерку сколько пить нужно,а в России как всегда до дна.....))и уровень тоже дно
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Иван_Невский
1582915601
гнилой пиндосский треп, что забывать что ли стали?
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BRO_football
1582916838
Зато у нас такой срач устроили, когда Кокорин и Мамаев просто пили шампанское. А на Баварию всем плевать
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