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Лига чемпионов. «Реал» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала

26 февраля 2020, 22:10
3

Мадридский «Реал» сыграет против «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая официальная встреча клубов состоялась в сентябре 2012-го. «Реал» попал в одну группу ЛЧ с английским клубом, одержал победу в Мадриде (3:2) и сыграл вничью в Манчестере.

В сезоне-2015/16 клубы выявляли финалиста Лиги чемпионов. В Англии команды сыграли вничью (0:0). В ответной встрече победил «Реал» благодаря автоголу Фернандо.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити
Комментарии (3)
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koli4ka
1582710930
самый непредсказуемый будет сегодня матч 1/8 финала ЛЧ в Мадриде,но МС будет гипер мотивирован...
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portero
1582735770
Да уж в этой игре счет может быть любой... Поставлю на МС .
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Kruglov2412
1582745840
У думаю сити может победить сегодня обе команды сейчас не в лучшей форме но мотивации у МС намного больше!!!
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