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    Лига чемпионов. «Реал» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала

    Мадридский «Реал» сыграет против «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Первая официальная встреча клубов состоялась в сентябре 2012-го. «Реал» попал в одну группу ЛЧ с английским клубом, одержал победу в Мадриде (3:2) и сыграл вничью в Манчестере.

    В сезоне-2015/16 клубы выявляли финалиста Лиги чемпионов. В Англии команды сыграли вничью (0:0). В ответной встрече победил «Реал» благодаря автоголу Фернандо.

    Источник: Бомбардир.ру

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