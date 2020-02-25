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    Безголевая серия Левандовски в плей-офф Лиги чемпионов составляет 630+ минут. Это больше семи матчей

    В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Баварией». В течение первого тайма у гостей не забил Роберт Левандовски и довел свою безголевую серию в плей-офф турнира до 630+ минут.

    В расчете на одну игру по 90 минут это семь матчей. При этом Левандовски лидирует в списке бомбардиров сезона Лиги чемпионов.

    • Игрок на рынке стоит 70 миллионов евро.
    • В сезоне Бундеслиги Левандовски провел 23 матча, забил 25 голов, сделал три результативные передачи.
    • «Бавария» лидирует в Бундеслиге.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2020 23:57
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