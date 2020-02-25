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  • Безголевая серия Левандовски в плей-офф Лиги чемпионов составляет 630+ минут. Это больше семи матчей

Безголевая серия Левандовски в плей-офф Лиги чемпионов составляет 630+ минут. Это больше семи матчей

25 февраля 2020, 23:57
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В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Баварией». В течение первого тайма у гостей не забил Роберт Левандовски и довел свою безголевую серию в плей-офф турнира до 630+ минут.

В расчете на одну игру по 90 минут это семь матчей. При этом Левандовски лидирует в списке бомбардиров сезона Лиги чемпионов.

  • Игрок на рынке стоит 70 миллионов евро.
  • В сезоне Бундеслиги Левандовски провел 23 матча, забил 25 голов, сделал три результативные передачи.
  • «Бавария» лидирует в Бундеслиге.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Челси Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (2)
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zatonn
1582669059
Запоздалая статья
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PFC CSKA MOSCOW
1582692415
Только Вот он забил
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