Безголевая серия Левандовски в плей-офф Лиги чемпионов составляет 630+ минут. Это больше семи матчей

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Баварией». В течение первого тайма у гостей не забил Роберт Левандовски и довел свою безголевую серию в плей-офф турнира до 630+ минут.

В расчете на одну игру по 90 минут это семь матчей. При этом Левандовски лидирует в списке бомбардиров сезона Лиги чемпионов.