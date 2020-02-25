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Зинченко попал в заявку «Ман Сити» на матч с «Реалом»

25 февраля 2020, 18:54
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко включен в заявку команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Всего в список попали 22 футболиста.

Заявка «Манчестер Сити»: Эдерсон, Браво, Карсон, Уолкер, Стоунз, Зинченко, Лапорт, Менди, Канселу, Отаменди, Гарсия, Гюндоган, Родриго, Де Брюйне, Б. Силва, Д. Сильва, Фернандиньо, Марез, Фоден, Стерлинг, Жезус, Агуэро.

  • Зинченко не выходил на поле после удаления в матче с «Тоттенхэмом» (0:2) 2 февраля.
  • Первый матч 1/8 финала ЛЧ «Реал» – «Манчестер Сити» состоится 26 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало – в 23:00 мск.
  • Ответная игра состоится 17 марта в Манчестере.

Источник: твиттер «Манчестер Сити»
Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Зинченко Александр
Комментарии (1)
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sir_Alex
1582650855
Теперь осталось попасть в стартовый состав
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