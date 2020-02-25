Зинченко попал в заявку «Ман Сити» на матч с «Реалом»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко включен в заявку команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
Всего в список попали 22 футболиста.
Заявка «Манчестер Сити»: Эдерсон, Браво, Карсон, Уолкер, Стоунз, Зинченко, Лапорт, Менди, Канселу, Отаменди, Гарсия, Гюндоган, Родриго, Де Брюйне, Б. Силва, Д. Сильва, Фернандиньо, Марез, Фоден, Стерлинг, Жезус, Агуэро.
- Зинченко не выходил на поле после удаления в матче с «Тоттенхэмом» (0:2) 2 февраля.
- Первый матч 1/8 финала ЛЧ «Реал» – «Манчестер Сити» состоится 26 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало – в 23:00 мск.
- Ответная игра состоится 17 марта в Манчестере.
Источник: твиттер «Манчестер Сити»