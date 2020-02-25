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Кот Ахилл из Эрмитажа стал оракулом Евро-2020

25 февраля 2020, 16:33

Кот Ахилл, живущий в Эрмитаже, будет предсказывать результаты матчей чемпионата Европы 2020 года.

«Он будет принимать участие, Ахилл будет оракулом на чемпионате Европы – 2020. Ахилл такой уникальный кот, что его даже пускают в реанимацию. Просто не каждый кот становится котом-терапевтом. А он очень покладистый, очень спокойный, ему достаточно комфортно при перемещениях. Он в самом расцвете сил, ежегодно проходит осмотр у ветеринарного врача», – рассказала хозяйка кота Анна Кондратьева.

  • Ахилл был оракулом во время матчей Кубка конфедераций-2017.
  • Глухой от природы кот смог безошибочно предсказать исходы трех матчей из четырех, которые проходили в Петербурге.
  • Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах.

Источник: ТАСС
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