Кот Ахилл из Эрмитажа стал оракулом Евро-2020

Кот Ахилл, живущий в Эрмитаже, будет предсказывать результаты матчей чемпионата Европы 2020 года.
«Он будет принимать участие, Ахилл будет оракулом на чемпионате Европы – 2020. Ахилл такой уникальный кот, что его даже пускают в реанимацию. Просто не каждый кот становится котом-терапевтом. А он очень покладистый, очень спокойный, ему достаточно комфортно при перемещениях. Он в самом расцвете сил, ежегодно проходит осмотр у ветеринарного врача», – рассказала хозяйка кота Анна Кондратьева.
- Ахилл был оракулом во время матчей Кубка конфедераций-2017.
- Глухой от природы кот смог безошибочно предсказать исходы трех матчей из четырех, которые проходили в Петербурге.
- Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах.
Источник: ТАСС