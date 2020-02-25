Кот Ахилл из Эрмитажа стал оракулом Евро-2020

Кот Ахилл, живущий в Эрмитаже, будет предсказывать результаты матчей чемпионата Европы 2020 года.

«Он будет принимать участие, Ахилл будет оракулом на чемпионате Европы – 2020. Ахилл такой уникальный кот, что его даже пускают в реанимацию. Просто не каждый кот становится котом-терапевтом. А он очень покладистый, очень спокойный, ему достаточно комфортно при перемещениях. Он в самом расцвете сил, ежегодно проходит осмотр у ветеринарного врача», – рассказала хозяйка кота Анна Кондратьева.