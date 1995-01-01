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    Арбитр Пономарева – о финале Кубка легенд: «Было жарко! Спасибо за этот матч»

    Арбитр Александра Пономарева поделилась впечатлениями после работы на финале Кубка легенд между сборной России и сборной Звезд футбола.

    • Матч прерывался из-за протеста иностранных игроков, связанных с судейскими решениями.
    • Звезды футбола в итоге победили россиян с минимальным преимуществом в счете.

    «Было жарко! В истории навсегда! Спасибо за этот матч! Спасибо болельщикам за многочисленные слова поддержки», – написала Пономарева в сторис инстаграма.

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    Источник: Инстаграм Александры Пономаревой

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