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  • Арбитр Пономарева – о финале Кубка легенд: «Было жарко! Спасибо за этот матч»

Арбитр Пономарева – о финале Кубка легенд: «Было жарко! Спасибо за этот матч»

24 февраля 2020, 08:20
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Арбитр Александра Пономарева поделилась впечатлениями после работы на финале Кубка легенд между сборной России и сборной Звезд футбола.

  • Матч прерывался из-за протеста иностранных игроков, связанных с судейскими решениями.
  • Звезды футбола в итоге победили россиян с минимальным преимуществом в счете.

«Было жарко! В истории навсегда! Спасибо за этот матч! Спасибо болельщикам за многочисленные слова поддержки», – написала Пономарева в сторис инстаграма.

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Источник: Инстаграм Александры Пономаревой
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Комментарии (2)
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Plyash
1582538697
Объяснение такого судейства одно - игра совпала с месячными.Ну что тут поделаешь?
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DOCTOR PENALTY
1582551907
Молодец Пономарёва! Это вам не Вилков.
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