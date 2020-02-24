Арбитр Пономарева – о финале Кубка легенд: «Было жарко! Спасибо за этот матч»

Арбитр Александра Пономарева поделилась впечатлениями после работы на финале Кубка легенд между сборной России и сборной Звезд футбола.
- Матч прерывался из-за протеста иностранных игроков, связанных с судейскими решениями.
- Звезды футбола в итоге победили россиян с минимальным преимуществом в счете.
«Было жарко! В истории навсегда! Спасибо за этот матч! Спасибо болельщикам за многочисленные слова поддержки», – написала Пономарева в сторис инстаграма.
Воронин – о конфликте во время финала «Кубка Легенд»: «Судью жалко, она девочка»
Тихонов: «Бардак в финале Кубка легенд начался из-за Бенаюна. Его команда наплакала себе победу»
Олич – о финале Кубка легенд: «С девушкой-арбитром было тяжело. Нельзя так судить»
Зырянов – о российских болельщиках: «Втоптать в грязь – это наше свойство души и характера»
Источник: Инстаграм Александры Пономаревой