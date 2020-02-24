Арбитр Пономарева – о финале Кубка легенд: «Было жарко! Спасибо за этот матч»

Арбитр Александра Пономарева поделилась впечатлениями после работы на финале Кубка легенд между сборной России и сборной Звезд футбола.

Матч прерывался из-за протеста иностранных игроков, связанных с судейскими решениями.

Звезды футбола в итоге победили россиян с минимальным преимуществом в счете.

«Было жарко! В истории навсегда! Спасибо за этот матч! Спасибо болельщикам за многочисленные слова поддержки», – написала Пономарева в сторис инстаграма.

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