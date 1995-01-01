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    АПЛ. «Челси» победил «Тоттенхэм» в дерби, команда Моуринью потерпела второе поражение подряд

    «Челси» в дерби оказался сильнее «Тоттенхэма». Один из голов в первом тайме забил нападающий Оливье Жиру.

    «Тоттенхэм» потерпел второе поражение подряд. Команда Жозе Моуринью осталась на пятом месте в таблице.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Челси – Тоттенхэм – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Жиру, 15; 2:0 – Алонсо, 48; 2:1 – Рюдигер, 89 (в свои ворота).

    «Челси»: Кабальеро, Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Маунт, Жоржиньо, Баркли (Виллиан, 77), Ковачич, Жиру (Абрахам, 71).

    «Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Санчес, Алдервейрелд (Орье, 78), Вертонген, Дэвис, Н'Домбеле (Ламела, 63), Уинкс, Ло Чельсо, Лукас Моура, Бергвейн (Алли, 78).

    Предупреждения: Кристенсен, 65 – Уинкс, 23; Ло Чельсо, 81.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +784

      Psih86 3 минуты назад

      Челси был лучше, здесь без споров и вопросов. Вар конечно ужасно работает вот в этом вопрос.

      0
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      Рейтинг: +59

      Graceful 713 17 минут назад

      Где красная Ло Чельсо??? Вар аут! Теперь ничью Уотфорда

      0
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      Рейтинг: +942

      Romio-xxx 56 минут назад

      Отлично сыграно!!!Могло бы быть намного крупнее)))Лэмпард гений!!!

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