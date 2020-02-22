АПЛ. «Челси» победил «Тоттенхэм» в дерби, команда Моуринью потерпела второе поражение подряд

«Челси» в дерби оказался сильнее «Тоттенхэма». Один из голов в первом тайме забил нападающий Оливье Жиру.

«Тоттенхэм» потерпел второе поражение подряд. Команда Жозе Моуринью осталась на пятом месте в таблице.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Челси – Тоттенхэм – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Жиру, 15; 2:0 – Алонсо, 48; 2:1 – Рюдигер, 89 (в свои ворота).

«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Маунт, Жоржиньо, Баркли (Виллиан, 77), Ковачич, Жиру (Абрахам, 71).

«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Санчес, Алдервейрелд (Орье, 78), Вертонген, Дэвис, Н'Домбеле (Ламела, 63), Уинкс, Ло Чельсо, Лукас Моура, Бергвейн (Алли, 78).

Предупреждения: Кристенсен, 65 – Уинкс, 23; Ло Чельсо, 81.

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