Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ. «Челси» победил «Тоттенхэм» в дерби, команда Моуринью потерпела второе поражение подряд

АПЛ. «Челси» победил «Тоттенхэм» в дерби, команда Моуринью потерпела второе поражение подряд

22 февраля 2020, 17:22
8

«Челси» в дерби оказался сильнее «Тоттенхэма». Один из голов в первом тайме забил нападающий Оливье Жиру.

«Тоттенхэм» потерпел второе поражение подряд. Команда Жозе Моуринью осталась на пятом месте в таблице.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Челси – Тоттенхэм – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Жиру, 15; 2:0 – Алонсо, 48; 2:1 – Рюдигер, 89 (в свои ворота).

«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Маунт, Жоржиньо, Баркли (Виллиан, 77), Ковачич, Жиру (Абрахам, 71).

«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Санчес, Алдервейрелд (Орье, 78), Вертонген, Дэвис, Н'Домбеле (Ламела, 63), Уинкс, Ло Чельсо, Лукас Моура, Бергвейн (Алли, 78).

Предупреждения: Кристенсен, 65 – Уинкс, 23; Ло Чельсо, 81.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Челси Тоттенхэм
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romio-xxx
1582381944
Отлично сыграно!!!Могло бы быть намного крупнее)))Лэмпард гений!!!
Ответить
Graceful 713
1582384250
Где красная Ло Чельсо??? Вар аут! Теперь ничью Уотфорда
Ответить
Psih86
1582385102
Челси был лучше, здесь без споров и вопросов. Вар конечно ужасно работает вот в этом вопрос.
Ответить
portero
1582385837
Это Маур рулит, эмоций нет у него уже. Надо отдохнуть подольше.
Ответить
САНЁК17
1582388324
динарка горит от победы Челси
Ответить
mutabor0992
1582400666
Маур опять тупого врубит на пресс-конференции...Бугага!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+