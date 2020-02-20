Миньоле – первый за пять лет вратарь, сделавший ассист в Лиге Европы. В 2015 году пас отдал Гилерме

В эти минуты проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед». В первом тайме голевым пасом отметился вратарь бельгийцев Симон Миньоле.

Последний раз кто-либо из голкиперов делал результативную передачу в рамках турнира в сентябре 2015 года. В матче со «Спортингом» это был вратарь «Локомотива» Гилерме.