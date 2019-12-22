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    Миньоле – первый за пять лет вратарь, сделавший ассист в Лиге Европы. В 2015 году пас отдал Гилерме

    В эти минуты проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед». В первом тайме голевым пасом отметился вратарь бельгийцев Симон Миньоле.

    Последний раз кто-либо из голкиперов делал результативную передачу в рамках турнира в сентябре 2015 года. В матче со «Спортингом» это был вратарь «Локомотива» Гилерме.

    • Миньоле отдал пас на Эммануэля Денниса.
    • У «Манчестер Юнайтед» идет серия из десяти матчей без поражений в плей-офф Лиги Европы.
    • Миньоле до «Брюгге» выступал в Англии за «Ливерпуль».

    Источник: твиттер OptaJoe

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