Миньоле – первый за пять лет вратарь, сделавший ассист в Лиге Европы. В 2015 году пас отдал Гилерме

В эти минуты проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед». В первом тайме голевым пасом отметился вратарь бельгийцев Симон Миньоле.
Последний раз кто-либо из голкиперов делал результативную передачу в рамках турнира в сентябре 2015 года. В матче со «Спортингом» это был вратарь «Локомотива» Гилерме.
- Миньоле отдал пас на Эммануэля Денниса.
- У «Манчестер Юнайтед» идет серия из десяти матчей без поражений в плей-офф Лиги Европы.
- Миньоле до «Брюгге» выступал в Англии за «Ливерпуль».
Источник: твиттер OptaJoe