«Будет атака дронов на стадионы». Аноним пригрозил терактами на Евро-2020 в Петербурге

Злоумышленник, сообщающий о «минировании» судов, школ, детских садов, торговых центров и транспорта в Петербурге, прислал письмо с сообщением о готовящихся терактах на Евро-2020.

Письмо опубликовала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в телеграме.

«Крепитесь, люди, скоро лето, начнется Евро-2020. Тогда и будет пущена волна звонков на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит. Школота пусть отдохнет, а судьи поработают. Можно еще заранее приезжих болельщиков письменно уведомить, что будет атака дронов на стадионы», – говорится в сообщении.

При этом аноним сообщил о «минировании» судов и вокзалов Петербурга. Из-за письма Василеостровский, Петродворцовый, Красногвардейский и Октябрьский районные суды были эвакуированы, однако позже вернулись к работе.

Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии Евро-2020, а также четвертьфинал.

В городе будет действовать футбольная деревня на Конюшенной площади.

Кроме того, зона просмотра будет работать на Дворцовой площади.

Инспекторы УЕФА присвоили Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020