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    «Будет атака дронов на стадионы». Аноним пригрозил терактами на Евро-2020 в Петербурге

    Злоумышленник, сообщающий о «минировании» судов, школ, детских садов, торговых центров и транспорта в Петербурге, прислал письмо с сообщением о готовящихся терактах на Евро-2020.

    Письмо опубликовала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в телеграме.

    «Крепитесь, люди, скоро лето, начнется Евро-2020. Тогда и будет пущена волна звонков на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит. Школота пусть отдохнет, а судьи поработают. Можно еще заранее приезжих болельщиков письменно уведомить, что будет атака дронов на стадионы», – говорится в сообщении.

    При этом аноним сообщил о «минировании» судов и вокзалов Петербурга. Из-за письма Василеостровский, Петродворцовый, Красногвардейский и Октябрьский районные суды были эвакуированы, однако позже вернулись к работе.

    • Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии Евро-2020, а также четвертьфинал.
    • В городе будет действовать футбольная деревня на Конюшенной площади.
    • Кроме того, зона просмотра будет работать на Дворцовой площади.

    Инспекторы УЕФА присвоили Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020

    Источник: телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Петербурга

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