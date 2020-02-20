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  • «Будет атака дронов на стадионы». Аноним пригрозил терактами на Евро-2020 в Петербурге

«Будет атака дронов на стадионы». Аноним пригрозил терактами на Евро-2020 в Петербурге

20 февраля 2020, 12:56
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Злоумышленник, сообщающий о «минировании» судов, школ, детских садов, торговых центров и транспорта в Петербурге, прислал письмо с сообщением о готовящихся терактах на Евро-2020.

Письмо опубликовала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в телеграме.

«Крепитесь, люди, скоро лето, начнется Евро-2020. Тогда и будет пущена волна звонков на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит. Школота пусть отдохнет, а судьи поработают. Можно еще заранее приезжих болельщиков письменно уведомить, что будет атака дронов на стадионы», – говорится в сообщении.

При этом аноним сообщил о «минировании» судов и вокзалов Петербурга. Из-за письма Василеостровский, Петродворцовый, Красногвардейский и Октябрьский районные суды были эвакуированы, однако позже вернулись к работе.

  • Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии Евро-2020, а также четвертьфинал.
  • В городе будет действовать футбольная деревня на Конюшенной площади.
  • Кроме того, зона просмотра будет работать на Дворцовой площади.

Инспекторы УЕФА присвоили Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020

Источник: телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Петербурга
Отбор ЧЕ-2020
Комментарии (2)
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Алехсбургер.
1582202120
Видно на Бомбе вырос..фейкодрон. набил руку.. По слогу и подаче очень похоже.
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ilichkadr
1582266028
Типичный дурашлёп (дурашлёпка) видимо не в курсе, что стадион охраняют бакланы? Не то, что дрон - комар не пролетит!(с). Пора с этой сволотой заканчивать!!!
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