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    Инспекторы УЕФА присвоили Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020

    В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция «Петербург и Евро-2020. Европейский праздник уже близко» с участием комиссии УЕФА.

    «Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зеленую, наивысшую степень готовности, мы, конечно, этому тоже бесконечно рады, пристальное внимание, как обычно уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия, – отметила Евгения Лапина, специалист сектора по подготовке значимых спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

    • Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии Евро-2020, а также четвертьфинал.
    • В городе будет действовать футбольная деревня на Конюшенной площади.
    • Кроме того, зона просмотра будет работать на Дворцовой площади.

    Источник: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13960

      bset 4 минуты назад

      Очень обидно за Питер, что при таких новостях первые ассоциации - это распил денег на строительстве стадиона, задержания болельщиков и руководители-крысы Зенита. Болельщикам и самим, наверное, обидно, сколько всякой шумихи вокруг неприятной происходит. Разогнать их всех к чертям надо и посадить.

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      Рейтинг: +2023

      Давид59 22 минуты назад

      Высшая категория - высшие цены наверняка

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      Рейтинг: +2372

      Alekxei Z. 23 минуты назад

      Инспектора УЕФА не в теме и не знают , что стадион запросил на подготовку порядка сто лямов ??? Бакланов разгонять ???

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      Рейтинг: +2023

      Давид59 > Alekxei Z. 19 минут назад

      Всё в порядке! Деньги уже освоены, бакланы разогнаны, дачи построены

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      Рейтинг: +2372

      Alekxei Z. > Давид59 8 минут назад

      Мало....
      Мало запросили.
      Дорогу к дачам заасфальтировать надо.

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