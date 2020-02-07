Инспекторы УЕФА присвоили Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020

В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция «Петербург и Евро-2020. Европейский праздник уже близко» с участием комиссии УЕФА.

«Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зеленую, наивысшую степень готовности, мы, конечно, этому тоже бесконечно рады, пристальное внимание, как обычно уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия, – отметила Евгения Лапина, специалист сектора по подготовке значимых спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.