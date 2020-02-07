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  • Инспекторы УЕФА присвоили Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020

Инспекторы УЕФА присвоили Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020

7 февраля 2020, 10:00
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В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция «Петербург и Евро-2020. Европейский праздник уже близко» с участием комиссии УЕФА.

«Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зеленую, наивысшую степень готовности, мы, конечно, этому тоже бесконечно рады, пристальное внимание, как обычно уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия, – отметила Евгения Лапина, специалист сектора по подготовке значимых спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

  • Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии Евро-2020, а также четвертьфинал.
  • В городе будет действовать футбольная деревня на Конюшенной площади.
  • Кроме того, зона просмотра будет работать на Дворцовой площади.

Источник: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (8)
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Давид59
1581061124
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bset
1581062243
Очень обидно за Питер, что при таких новостях первые ассоциации - это распил денег на строительстве стадиона, задержания болельщиков и руководители-крысы Зенита. Болельщикам и самим, наверное, обидно, сколько всякой шумихи вокруг неприятной происходит. Разогнать их всех к чертям надо и посадить.
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alp
1581064131
вот вы шакалы зависливые )) нет бы порадоваться за Питер...
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geroin161
1581066876
Красавчик-Питер Ожидайте людей с берегов Дона 22 июня на матче Бельгия - Финляндия Посмотрим, что за город у Вас)
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