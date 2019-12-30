Инспекторы УЕФА присвоили Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020

Очень обидно за Питер, что при таких новостях первые ассоциации - это распил денег на строительстве стадиона, задержания болельщиков и руководители-крысы Зенита. Болельщикам и самим, наверное, обидно, сколько всякой шумихи вокруг неприятной происходит. Разогнать их всех к чертям надо и посадить.
В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция «Петербург и Евро-2020. Европейский праздник уже близко» с участием комиссии УЕФА.
«Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зеленую, наивысшую степень готовности, мы, конечно, этому тоже бесконечно рады, пристальное внимание, как обычно уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия, – отметила Евгения Лапина, специалист сектора по подготовке значимых спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
- Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии Евро-2020, а также четвертьфинал.
- В городе будет действовать футбольная деревня на Конюшенной площади.
- Кроме того, зона просмотра будет работать на Дворцовой площади.