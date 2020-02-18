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  • Бартомеу: «Барса» никого не нанимала для дискредитации футболистов, это очевидная ложь»

Бартомеу: «Барса» никого не нанимала для дискредитации футболистов, это очевидная ложь»

18 февраля 2020, 17:30
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию о критике футболистов команды через аккаунты в соцсетях, принадлежащие компании I3 Ventures.

«Мы наняли компанию (I3 Ventures), занимающуюся мониторингом социальных сетей. Контракт уже расторгнут. «Барселона» никогда не заключала с кем-либо контракт для того, чтобы дискредитировать кого-то – ни футболистов, ни бывших игроков, ни политиков, ни тренеров, ни президентов или бывших президентов. Это очевидная ложь. Мы будем защищать себя столько, сколько потребуется, и преследовать тех, кто за этим стоит», – сказал Бартомеу.

  • Ранее в радиопрограмме El Larguero на Cadena SER сообщили, что в постах I3 Ventures, которая управляет аккаунтами в твиттере и фейсбуке, критиковались и высмеивались Лионель Месси, Жерар Пике и другие игроки нынешнего состава каталонцев.
  • «Барселона» выступила с опровержением этой информации.
  • В ответ Cadena SER опубликовала доказательства сотрудничества «Барсы» с этой компанией.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Бартомеу Жозеп
Комментарии (2)
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DyadyaWel
1582036966
Тогда проясни, Бартомеу, зачем расторгли контракт?!
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DeStar
1582042762
О, мой профиль ,где там оф почта барсы, предложу услуги своей команды)
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