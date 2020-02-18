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    Бартомеу: «Барса» никого не нанимала для дискредитации футболистов, это очевидная ложь»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию о критике футболистов команды через аккаунты в соцсетях, принадлежащие компании I3 Ventures.

    «Мы наняли компанию (I3 Ventures), занимающуюся мониторингом социальных сетей. Контракт уже расторгнут. «Барселона» никогда не заключала с кем-либо контракт для того, чтобы дискредитировать кого-то – ни футболистов, ни бывших игроков, ни политиков, ни тренеров, ни президентов или бывших президентов. Это очевидная ложь. Мы будем защищать себя столько, сколько потребуется, и преследовать тех, кто за этим стоит», – сказал Бартомеу.

    • Ранее в радиопрограмме El Larguero на Cadena SER сообщили, что в постах I3 Ventures, которая управляет аккаунтами в твиттере и фейсбуке, критиковались и высмеивались Лионель Месси, Жерар Пике и другие игроки нынешнего состава каталонцев.
    • «Барселона» выступила с опровержением этой информации.
    • В ответ Cadena SER опубликовала доказательства сотрудничества «Барсы» с этой компанией.

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +193

      DyadyaWel 8 минут назад

      Тогда проясни, Бартомеу, зачем расторгли контракт?!

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