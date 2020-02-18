Бартомеу: «Барса» никого не нанимала для дискредитации футболистов, это очевидная ложь»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию о критике футболистов команды через аккаунты в соцсетях, принадлежащие компании I3 Ventures.
«Мы наняли компанию (I3 Ventures), занимающуюся мониторингом социальных сетей. Контракт уже расторгнут. «Барселона» никогда не заключала с кем-либо контракт для того, чтобы дискредитировать кого-то – ни футболистов, ни бывших игроков, ни политиков, ни тренеров, ни президентов или бывших президентов. Это очевидная ложь. Мы будем защищать себя столько, сколько потребуется, и преследовать тех, кто за этим стоит», – сказал Бартомеу.
- Ранее в радиопрограмме El Larguero на Cadena SER сообщили, что в постах I3 Ventures, которая управляет аккаунтами в твиттере и фейсбуке, критиковались и высмеивались Лионель Месси, Жерар Пике и другие игроки нынешнего состава каталонцев.
- «Барселона» выступила с опровержением этой информации.
- В ответ Cadena SER опубликовала доказательства сотрудничества «Барсы» с этой компанией.
Источник: Marca