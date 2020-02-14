Малком: «Месси сказал мне: «Что бы ни происходило, всегда оставайся спокойным»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о взаимоотношениях с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.
«Какие отношения были с Месси? Очень хорошие. Это фантастический, исключительный человек. Не только на поле, но и в обычной жизни. Я очень тепло отношусь к Лео и ко всем членам его семьи. Они такие же замечательные люди, как и он сам.
Самый ценный совет, который я получил от Месси? Он сказал: «Что бы ни происходило, всегда оставайся спокойным и стремись каждый день становиться лучше», – сказал Малком
- Бразилец выступал за «Барселону» с 2018 по 2019-й.
- Летом 2019-го Малком перешел в «Зенит».
Источник: «Чемпионат»