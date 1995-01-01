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    Малком: «Месси сказал мне: «Что бы ни происходило, всегда оставайся спокойным»

    Нападающий «Зенита» Малком рассказал о взаимоотношениях с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

    «Какие отношения были с Месси? Очень хорошие. Это фантастический, исключительный человек. Не только на поле, но и в обычной жизни. Я очень тепло отношусь к Лео и ко всем членам его семьи. Они такие же замечательные люди, как и он сам.

    Самый ценный совет, который я получил от Месси? Он сказал: «Что бы ни происходило, всегда оставайся спокойным и стремись каждый день становиться лучше», – сказал Малком

    • Бразилец выступал за «Барселону» с 2018 по 2019-й.
    • Летом 2019-го Малком перешел в «Зенит».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1866

      playsh 2 минуты назад

      Ну,с таким напутствием ты точно звездить будешь в Газпром-Граде.Куда там Халку с его Китаем.

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