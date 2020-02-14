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  • Малком: «Месси сказал мне: «Что бы ни происходило, всегда оставайся спокойным»

Малком: «Месси сказал мне: «Что бы ни происходило, всегда оставайся спокойным»

14 февраля 2020, 09:29
4

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о взаимоотношениях с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

«Какие отношения были с Месси? Очень хорошие. Это фантастический, исключительный человек. Не только на поле, но и в обычной жизни. Я очень тепло отношусь к Лео и ко всем членам его семьи. Они такие же замечательные люди, как и он сам.

Самый ценный совет, который я получил от Месси? Он сказал: «Что бы ни происходило, всегда оставайся спокойным и стремись каждый день становиться лучше», – сказал Малком

  • Бразилец выступал за «Барселону» с 2018 по 2019-й.
  • Летом 2019-го Малком перешел в «Зенит».

Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Зенит Барселона Месси Лионель Малком
Комментарии (4)
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Plyash
1581662879
Ну,с таким напутствием ты точно звездить будешь в Газпром-Граде.Куда там Халку с его Китаем.
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Cules2013
1581665389
Хороший совет
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raritet
1581666010
аверняка , это не точный перевод с испанского. Скорее всего Месси сказал: Чтобы не случилось, никогда не волнуйся, спокойно подходи к кассе, как ни в чем не бывало, с видом шахтера, не выходившего из шахты целую неделю. Расписывайся не дрогнувшей рукой в ведомости, спокойно упаковывай деньги в мешки, так же не торопясь бросай мешки в тачку и не торопясь поезжай в какой-нибудь ресторан, сними напряжение. Главное, не волнуйся.
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Nevsky_RU
1581679309
После окончания футбольной карьеры Месси может вести вебинары для неудачников, клиенты найдутся. Будет за деньги жизни учить, своих то голов нет.
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