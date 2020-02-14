Малком: «Месси сказал мне: «Что бы ни происходило, всегда оставайся спокойным»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о взаимоотношениях с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

«Какие отношения были с Месси? Очень хорошие. Это фантастический, исключительный человек. Не только на поле, но и в обычной жизни. Я очень тепло отношусь к Лео и ко всем членам его семьи. Они такие же замечательные люди, как и он сам.

Самый ценный совет, который я получил от Месси? Он сказал: «Что бы ни происходило, всегда оставайся спокойным и стремись каждый день становиться лучше», – сказал Малком