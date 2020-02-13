«Наполи» в Серии А идет 11-м, но за 23 дня обыграл первые три команды турнира

В течение 2020 года «Наполи» обыграл все первые три команды чемпионата Италии на текущий момент. В первом матче 1/2 финала Кубка Италии команда Дженнаро Гаттузо с минимальным счетом победила «Интер».

«Наполи» сумел также в Кубке победить 21 января «Лацио» (третье место в Серии А), а в рамках чемпионата справиться с «Ювентусом».