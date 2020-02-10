Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бензема стал лучшим ассистентом в истории «Реала». Француз обошел Роналду

Бензема стал лучшим ассистентом в истории «Реала». Француз обошел Роналду

10 февраля 2020, 08:32
3

Нападающий «Реала» Карим Бензема отдал голевую передачу на Лукаса Васкеса в матче 23-го тура Примеры против «Осасуны».

Для француза эта результативная передача стала 132-й в составе мадридской команды.

Таким образом, Бензема стал лучшим ассистентом в истории клуба. Он превзошел достижение Криштиану Роналду, который 131 раз помогал партнерам отличиться.

  • 32-летний форвард выступает за «Реал» с 2009 года.
  • На счету Бензема 240 забитых голов – он занимает четвертое место в рейтинге лучших бомбардиров мадридцев.

Источник: Footballogue
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану Бензема Карим
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1581319468
ну он еще и играет в команде и увеличит свой счет
Ответить
Томик
1581332067
Сколько его гнобили, а он 240 голов за Реал забил и 132 голевых сделал. Вошёл в историю. По крайней мере Реала.
Ответить
DeStar
1581336775
бензема хорош конечно.. красавец, может индивидуально ему выделиться нечем, но стата говорит о нем лучше всего
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+