Бензема стал лучшим ассистентом в истории «Реала». Француз обошел Роналду

Нападающий «Реала» Карим Бензема отдал голевую передачу на Лукаса Васкеса в матче 23-го тура Примеры против «Осасуны».

Для француза эта результативная передача стала 132-й в составе мадридской команды.

Таким образом, Бензема стал лучшим ассистентом в истории клуба. Он превзошел достижение Криштиану Роналду, который 131 раз помогал партнерам отличиться.