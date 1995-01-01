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    Бензема стал лучшим ассистентом в истории «Реала». Француз обошел Роналду

    Нападающий «Реала» Карим Бензема отдал голевую передачу на Лукаса Васкеса в матче 23-го тура Примеры против «Осасуны».

    Для француза эта результативная передача стала 132-й в составе мадридской команды.

    Таким образом, Бензема стал лучшим ассистентом в истории клуба. Он превзошел достижение Криштиану Роналду, который 131 раз помогал партнерам отличиться.

    • 32-летний форвард выступает за «Реал» с 2009 года.
    • На счету Бензема 240 забитых голов – он занимает четвертое место в рейтинге лучших бомбардиров мадридцев.

    Источник: Footballogue

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