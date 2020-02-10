Бензема стал лучшим ассистентом в истории «Реала». Француз обошел Роналду

Нападающий «Реала» Карим Бензема отдал голевую передачу на Лукаса Васкеса в матче 23-го тура Примеры против «Осасуны».
Для француза эта результативная передача стала 132-й в составе мадридской команды.
Таким образом, Бензема стал лучшим ассистентом в истории клуба. Он превзошел достижение Криштиану Роналду, который 131 раз помогал партнерам отличиться.
- 32-летний форвард выступает за «Реал» с 2009 года.
- На счету Бензема 240 забитых голов – он занимает четвертое место в рейтинге лучших бомбардиров мадридцев.
Источник: Footballogue