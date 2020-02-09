Главные новости дня. «Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью, «Сельта» победила в первом матче Смолова в основе

Goal: Грилиш дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед».

The Telegraph: «Реал» заинтересован в Стерлинге.

Товарищеский матч. Дубль Дзюбы помог «Зениту» одержать волевую победу над ЦСКА.

Дзюба: «Интерес «Тоттенхэма» был, со мной связывались от Моуринью. Но «Зенит» сказал: «Нет».

Кубок «Париматч» Премьер. «Локомотив» в серии пенальти победил «Ростов», Мамаев забил во втором матче подряд.

Бундеслига. «Бавария» и «Лейпциг» обошлись без голов.

Примера. «Сельта» в первом матче Смолова в основе одержала волевую победу над «Севильей» и покинула зону вылета.

«Аталанта» – первая за 60 лет команда Серии А, сумевшая после 23 туров забить 61 гол.

Просто уникальные: 3 место в Ла Лиге, минимум владения, много фолов и зверские тренировки