The Telegraph: «Реал» заинтересован в Стерлинге

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в Испании.

На англичанина претендует «Реал». Мадридский клуб следит за ситуацией с контрактом Стерлинга и постарается совершить трансфер, если футболист откажется продлевать соглашение с «Сити».