The Telegraph: «Реал» заинтересован в Стерлинге

Ну его и нужно было брать а не азара. Но кто ж его отдаст. Видимо реал о мбаппе забывает по тиху
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в Испании.
На англичанина претендует «Реал». Мадридский клуб следит за ситуацией с контрактом Стерлинга и постарается совершить трансфер, если футболист откажется продлевать соглашение с «Сити».
- Контракт Стерлинга с «Манчестер Сити» рассчитан до 2023 года.
- В этом сезоне он забил 11 голов в 23 матчах АПЛ.
- «Сити» и «Реал» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.