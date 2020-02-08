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    The Telegraph: «Реал» заинтересован в Стерлинге

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в Испании.

    На англичанина претендует «Реал». Мадридский клуб следит за ситуацией с контрактом Стерлинга и постарается совершить трансфер, если футболист откажется продлевать соглашение с «Сити».

    • Контракт Стерлинга с «Манчестер Сити» рассчитан до 2023 года.
    • В этом сезоне он забил 11 голов в 23 матчах АПЛ.
    • «Сити» и «Реал» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9318

      DeStar 29 минут назад

      Ну его и нужно было брать а не азара. Но кто ж его отдаст. Видимо реал о мбаппе забывает по тиху

      0
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      Рейтинг: +1495

      AZ 1 час назад

      расистом интересуются...

      0
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