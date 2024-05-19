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    • Агент Джикии жестко высказался о руководстве «Спартака»: «Федуна через год-другой будут вспоминать добрым словом»

    Агент Джикии жестко высказался о руководстве «Спартака»: «Федуна через год-другой будут вспоминать добрым словом»

    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал непродление контракта с игроком.

    «Слова, сказанные мне год назад, оказались ветром. Говорили: «Все хорошо, видим продление». Я поверил, за что был наказан.

    Клуб видит развитие по-другому. Учитывая авторитет Джикии в команде, руководители «Лукойла» уберегли себя от неких инсинуаций. Проще управлять безропотной массой людей. Это ждет «Спартак». Мне жаль истинных болельщиков клуба. Мне жалко клуб.

    Через год-другой болельщики будут вспоминать Леонида Федуна добрым словом. В сравнении с нынешним руководством. Федун знал воспитанников академии по именам-фамилиям. Сейчас же круглее мяча никто ничего не видел. Бог им судья.

    Джикия был последней личностью среди игроков «Спартака». Дальше будет интереснее», – сказал Шпинев.

    • Накануне «Спартак» объявил, что Джикия уйдет из клуба по окончании сезона.
    • Он перешел в московскую команду из «Амкара» в декабре 2016 года.
    • Джикия предложен другим клубам.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Сегодня, 12:46
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    Комментарии (4)
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    Спартач80
    1716113194
    Напоминает мне словами своими, айболитишку многотрёпного....
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    Spartak_forv@
    1716113346
    Никак не угомонится!С такими высказываниями агента Джикия далеко пойдет.Может даже во вторую лигу к Кутепову
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    алдан2014
    1716113416
    Руководство Лукойла испугалось авторитета Джикии. Мой мозг отказывается представить чего испугались работодатели.. Очень похоже,что у агента истерика. Несёт чушь
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    Houston
    1716113477
    Личностью? А остальные что "санчо пансе", да и он тоже личность же. Ну ты агент даёшь, видимо жаба душит, что без шекелей оставили всратка. Жора, удаляй его ко всем чертям
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