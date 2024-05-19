Агент Джикии жестко высказался о руководстве «Спартака»: «Федуна через год-другой будут вспоминать добрым словом»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал непродление контракта с игроком.

«Слова, сказанные мне год назад, оказались ветром. Говорили: «Все хорошо, видим продление». Я поверил, за что был наказан.

Клуб видит развитие по-другому. Учитывая авторитет Джикии в команде, руководители «Лукойла» уберегли себя от неких инсинуаций. Проще управлять безропотной массой людей. Это ждет «Спартак». Мне жаль истинных болельщиков клуба. Мне жалко клуб.

Через год-другой болельщики будут вспоминать Леонида Федуна добрым словом. В сравнении с нынешним руководством. Федун знал воспитанников академии по именам-фамилиям. Сейчас же круглее мяча никто ничего не видел. Бог им судья.

Джикия был последней личностью среди игроков «Спартака». Дальше будет интереснее», – сказал Шпинев.