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    Товарищеские матчи. Гол Шкурина помог ЦСКА победить «Одд», «Уфа» сыграла вничью с «Урарту» Григоряна

    В субботу клубы РПЛ провели несколько товарищеских матчей на сборах.

    Встреча «Крылья Советов» и «Рандерса» закончилась результативной ничьей. ЦСКА уверенно победил «Одд», забив три мяча в первом тайме. «Уфа» и армянский «Урарту», который возглавляет Александр Григорян, голов не забили.

    Крылья Советов (Россия) – Рандерс (Дания) – 2:2

    Голы: 0:1 – Риис, 6; 1:1 – Попович, 65; 2:1 – Терехов, 72; 2:2 – Эго, 83 (пенальти).

    ЦСКА (Россия) – Одд (Норвегия) – 3:1

    Голы: 1:0 – Бийол, 4; 1:1 – Бервен, 12; 2:1 – Шкурин, 24; 3:1 – Марадишвили, 38.

    Уфа (Россия) – Урарту (Армения) – 0:0 (0:0)

    Источник: Бомбардир.ру

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