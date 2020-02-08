Бундеслига. «Шальке» не смог обыграть 18-ю команду чемпионата, хет-трик Квайсона принес «Майнцу» победу над «Гертой» и другие результаты

В субботу в чемпионате Германии завершились пять матчей 21-го тура.

«Шальке» сыграл вничью с «Падерборном», упустив победу над 18-й командой Бундеслиги. «Фрайбург» обыграл «Хоффенхайм», хет-трик Робина Квайсона принес «Майнцу» гостевую победу над «Гертой».

«Вольфсбург» разошелся миром с «Фортуной», пропустив гол после удаления новичка команды Марина Понграчича. «Унион» в гостях победил «Вердер», Мариус Бюлтер оформил дубль.

Бундеслига. 21-й тур.

Шальке – Падерборн – 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Кутуджу, 63; 1:1 – Гьясула, 81.

Фрайбург – Хоффенхайм – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Вальдшмидт, 40 (пенальти).

Герта – Майнц – 1:3 (0:1)

Гол: 0:1 – Квайсон, 17; 0:2 – Квайсон, 82; 1:2 – Брума, 84 (автогол), 1:3 – Квайсон, 90+4 (пенальти).

Вердер – Унион – 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 – Бюлтер, 52; 0:2 – Бюлтер, 72.

Вольфсбург – Фортуна – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Циммерманн, 13; 1:1 – Штеффен, 50.

Удаление: Понграчич (48).

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