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АПЛ. «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити»

2 февраля 2020, 18:30
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Сегодня, 2 февраля, в рамках 25-го тура чемпионата Англии состоится встреча «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Гости в таблице занимают второе место, а лондонцы идут восьмыми.

«Тоттенхэм» последний раз побеждал «Сити» дома в рамках АПЛ в октябре 2016 года (2:0). В первом круге этого сезона команды обменялись двумя голами.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на лондонском «Тоттенхэм Хотспур» в 19:30 по Москве.

  • «Сити» отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 22 очка.
  • Лондонцы отстают от зоны Лиги чемпионов на семь очков.
  • Обе команды – участницы плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Сити
Комментарии (1)
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Aleksey!
1580628163
Тоттенхэм , вперёд!
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