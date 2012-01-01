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    АПЛ. «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити»

    Сегодня, 2 февраля, в рамках 25-го тура чемпионата Англии состоится встреча «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Гости в таблице занимают второе место, а лондонцы идут восьмыми.

    «Тоттенхэм» последний раз побеждал «Сити» дома в рамках АПЛ в октябре 2016 года (2:0). В первом круге этого сезона команды обменялись двумя голами.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на лондонском «Тоттенхэм Хотспур» в 19:30 по Москве.

    • «Сити» отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 22 очка.
    • Лондонцы отстают от зоны Лиги чемпионов на семь очков.
    • Обе команды – участницы плей-офф Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +106

      Aleksey! 1 час назад

      Тоттенхэм , вперёд!

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