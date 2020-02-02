АПЛ. «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити»

Сегодня, 2 февраля, в рамках 25-го тура чемпионата Англии состоится встреча «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Гости в таблице занимают второе место, а лондонцы идут восьмыми.

«Тоттенхэм» последний раз побеждал «Сити» дома в рамках АПЛ в октябре 2016 года (2:0). В первом круге этого сезона команды обменялись двумя голами.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на лондонском «Тоттенхэм Хотспур» в 19:30 по Москве.