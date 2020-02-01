Фернандеш в первом тайме дебютного матча за «МЮ» стал лучшим в команде по трем показателям

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в дебютном матче за команду против «Вулверхэмптона» стал в первом тайме лучшим сразу по трем показателям. Например, португалец больше всех коснулся мяча (58 раз).
Также Фернандеш сделал больше всех передач (46), а также больше всех пробил по воротам (три раза).
- Фернандеша купили на этой неделе у «Спортинга».
- В первом тайме игры с «Вулверхэмптоном» счет открыт не был.
- Перед матчем «Юнайтед» шел в таблице на шестом месте.
Источник: Squawka Football