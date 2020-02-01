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  • Фернандеш в первом тайме дебютного матча за «МЮ» стал лучшим в команде по трем показателям

Фернандеш в первом тайме дебютного матча за «МЮ» стал лучшим в команде по трем показателям

1 февраля 2020, 21:49

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в дебютном матче за команду против «Вулверхэмптона» стал в первом тайме лучшим сразу по трем показателям. Например, португалец больше всех коснулся мяча (58 раз).

Также Фернандеш сделал больше всех передач (46), а также больше всех пробил по воротам (три раза).

  • Фернандеша купили на этой неделе у «Спортинга».
  • В первом тайме игры с «Вулверхэмптоном» счет открыт не был.
  • Перед матчем «Юнайтед» шел в таблице на шестом месте.

Источник: Squawka Football
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Фернандеш Бруну
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