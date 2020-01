Нападающий «Олимпиакоса» Даниэль Поденсе перешел в «Вулверхэмптон».

Португальский форвард подписал контракт до июня 2024 года. Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 19,6 миллиона евро.

Suits BootsDaniel Podence gets a welcome from the chairman! pic.twitter.com/cyWDvqe33B