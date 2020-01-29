Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок Италии. «Милан» в дополнительное время переиграл «Торино» и вышел в 1/2 финала

    В матче 1/4 финала Кубка Италии «Милан» одержал победу над «Торино» и пробился в следующий раунд турнира.

    Миланцы открыли счет в поединке, однако к 90-й минуте уступали 1:2. Гол Хакана Чалханоглу в компенсированное время позволил перевести игру в овертаймы, в которых сначала турецкий полузащитник оформил дубль, а затем Златан Ибрагимович закрепил преимущество хозяев поля.

    В полуфинале Кубка «Милан» сыграет с «Ювентусом».

    Кубок Италии. 1/4 финала

    Милан – Торино – 4:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бонавентура, 12; 1:1 – Бремер, 34; 1:2 – Бремер, 71; 2:2 – Чалханоглу, 90+1; 3:2 – Чалханоглу, 106; 4:2 – Ибрагимович, 108.

    Календарь Кубка Италии

    Результаты Кубка Италии

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.01.2020 01:24
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5

      lkha.dmitriyev 29 января 2020, 03:16

      Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      rossonero666 29 января 2020, 02:29

      Админы вы ** an ul ись что ли зачем приписали кубковую победу в таблицу сериала ? Исправляйте o s l ы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      rossonero666 29 января 2020, 02:26

      Неужели у этого сброда появляются яйца

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > rossonero666 29 января 2020, 05:47

      Торино обыграть да, далее им не светит, я единственное что делаю это слежу за златаном

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11