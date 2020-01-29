Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок Италии. «Милан» в дополнительное время переиграл «Торино» и вышел в 1/2 финала

Кубок Италии. «Милан» в дополнительное время переиграл «Торино» и вышел в 1/2 финала

29 января 2020, 01:24
4

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Милан» одержал победу над «Торино» и пробился в следующий раунд турнира.

Миланцы открыли счет в поединке, однако к 90-й минуте уступали 1:2. Гол Хакана Чалханоглу в компенсированное время позволил перевести игру в овертаймы, в которых сначала турецкий полузащитник оформил дубль, а затем Златан Ибрагимович закрепил преимущество хозяев поля.

В полуфинале Кубка «Милан» сыграет с «Ювентусом».

Кубок Италии. 1/4 финала

Милан – Торино – 4:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Бонавентура, 12; 1:1 – Бремер, 34; 1:2 – Бремер, 71; 2:2 – Чалханоглу, 90+1; 3:2 – Чалханоглу, 106; 4:2 – Ибрагимович, 108.

Календарь Кубка Италии

Результаты Кубка Италии

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Милан Торино
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rossonero666
1580254013
Неужели у этого сброда появляются яйца
Ответить
rossonero666
1580254193
Админы вы ** an ul ись что ли зачем приписали кубковую победу в таблицу сериала ? Исправляйте o s l ы
Ответить
lkha.dmitriyev
1580256985
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+