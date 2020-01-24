«Боруссия» готова предложить «Ювентусу» 18 миллионов за Джана

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан может перейти в дортмундскую «Боруссию».

Немцы хотят приобрести 26-летнего игрока в зимнее трансферное окно и готовы заплатить за него 18 миллионов евро. Туринцев не устраивает сумма.

Клубы на данный момент продолжают переговоры.