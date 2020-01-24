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  • «Боруссия» готова предложить «Ювентусу» 18 миллионов за Джана

«Боруссия» готова предложить «Ювентусу» 18 миллионов за Джана

24 января 2020, 01:15

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан может перейти в дортмундскую «Боруссию».

Немцы хотят приобрести 26-летнего игрока в зимнее трансферное окно и готовы заплатить за него 18 миллионов евро. Туринцев не устраивает сумма.

Клубы на данный момент продолжают переговоры.

  • Джан перешел в «Юве» летом 2018 года в качестве свободного агента.
  • В этом сезоне он провел 8 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 50 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Германия. Бундеслига Италия. Серия А Боруссия Д Ювентус Джан Эмре
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