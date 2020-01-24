«Боруссия» готова предложить «Ювентусу» 18 миллионов за Джана

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан может перейти в дортмундскую «Боруссию».
Немцы хотят приобрести 26-летнего игрока в зимнее трансферное окно и готовы заплатить за него 18 миллионов евро. Туринцев не устраивает сумма.
Клубы на данный момент продолжают переговоры.
- Джан перешел в «Юве» летом 2018 года в качестве свободного агента.
- В этом сезоне он провел 8 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 50 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.