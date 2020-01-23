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  • Агент Кокорина – о расторжении контракта с «Зенитом»: «Пока до этого не дошло»

Агент Кокорина – о расторжении контракта с «Зенитом»: «Пока до этого не дошло»

23 января 2020, 20:52
15

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, ответил на вопросы о будущем футболиста.

– Генеральный директор «Сочи» высказался по Александру Кокорину. Он считает, футболист должен играть за «Сочи», потому что профессионал. Что думаете об этом?

– Никак не считаю. Я не хочу вступать в перепалку с генеральным директором «Сочи». Тем более, через прессу.

– Общались ли с вами представители «Зенита» по Кокорину?

– Я считаю, что это конфиденциальная информация.

– Правильно понимаю, что клуб не может отдать игрока в аренду против его желания?

– Посмотрите регламент. Там все понятно изложено.

– Болельщики «Зенита» предполагают, что Кокорин может расторгнуть контракт с клубом. Рассматриваете такую возможность?

– Пока до этого не дошло.

  • «Сочи» договорился с «Зенитом» об аренде Кокорина до конца сезона.
  • Сам футболист утверждает, что не знал о переговорах и отказывает переходить в сочинский клуб.
  • 28-летний нападающий продолжает тренироваться на сборе петербургской команды в Катаре.

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (15)
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"Локо" в атаке
1579805061
Отчим"агент" ни Бэ ни Мэ ни кукуреку.
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Hektor 84
1579805428
Отчиму Кокоши не дают покоя лавры папы Неймара и мамы Рабье.
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Бриг
1579807715
Однако, посдержаннее стал
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nemolod
1579808886
Не дошло,но только пока!
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bset
1579809125
Комментаторы ниже смешны. Якобы отчим Кокорина ни то, ни сё. А на самом деле он максимально корректен и не делает поспешных выводов и соответствующих заявлений. Хотя ситуация вполне себе однозначная и их хотят неплохо так прокатить. Так что он скорее очень дипломатично ответил на все вопросы.
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Давид59
1579810137
Пока до этого не дошло? Звучит более, чем ясно. Значит вполне может дойти
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JTherry
1579811488
осторожнее стал в комментах агент, сразу видно, "внушение" сделали: либо - Сочи, либо - расторжение...
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serhio80
1579813929
А сколько щас у коко зарплата? Подпишет его Зенит на зарплату раза в два-три меньше в итоге)
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paracetamol
1579847097
Безобразие. Футболом рулит бабло!
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vladimir-7
1579848037
Кто победит в этой схватке, шлак через Миллера или Семак с Кокориным? Если Кокорин окажется в Сочи, то для него большой футбол закончится. Весь процесс с Александром происходит с одобрения плешивого карлика.
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