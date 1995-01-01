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    Агент Кокорина – о расторжении контракта с «Зенитом»: «Пока до этого не дошло»

    Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, ответил на вопросы о будущем футболиста.

    – Генеральный директор «Сочи» высказался по Александру Кокорину. Он считает, футболист должен играть за «Сочи», потому что профессионал. Что думаете об этом?

    – Никак не считаю. Я не хочу вступать в перепалку с генеральным директором «Сочи». Тем более, через прессу.

    – Общались ли с вами представители «Зенита» по Кокорину?

    – Я считаю, что это конфиденциальная информация.

    – Правильно понимаю, что клуб не может отдать игрока в аренду против его желания?

    – Посмотрите регламент. Там все понятно изложено.

    – Болельщики «Зенита» предполагают, что Кокорин может расторгнуть контракт с клубом. Рассматриваете такую возможность?

    – Пока до этого не дошло.

    • «Сочи» договорился с «Зенитом» об аренде Кокорина до конца сезона.
    • Сам футболист утверждает, что не знал о переговорах и отказывает переходить в сочинский клуб.
    • 28-летний нападающий продолжает тренироваться на сборе петербургской команды в Катаре.

    И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1490

      Бриг 14 минут назад

      Однако, посдержаннее стал

      0
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      Рейтинг: +780

      Hektor 84 52 минуты назад

      Отчиму Кокоши не дают покоя лавры папы Неймара и мамы Рабье.

      1
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      Рейтинг: +163

      "Локо" в атаке 58 минут назад

      Отчим"агент" ни Бэ ни Мэ ни кукуреку.

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