Агент Кокорина – о расторжении контракта с «Зенитом»: «Пока до этого не дошло»

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, ответил на вопросы о будущем футболиста.

– Генеральный директор «Сочи» высказался по Александру Кокорину. Он считает, футболист должен играть за «Сочи», потому что профессионал. Что думаете об этом?

– Никак не считаю. Я не хочу вступать в перепалку с генеральным директором «Сочи». Тем более, через прессу.

– Общались ли с вами представители «Зенита» по Кокорину?

– Я считаю, что это конфиденциальная информация.

– Правильно понимаю, что клуб не может отдать игрока в аренду против его желания?

– Посмотрите регламент. Там все понятно изложено.

– Болельщики «Зенита» предполагают, что Кокорин может расторгнуть контракт с клубом. Рассматриваете такую возможность?

– Пока до этого не дошло.

«Сочи» договорился с «Зенитом» об аренде Кокорина до конца сезона.

Сам футболист утверждает, что не знал о переговорах и отказывает переходить в сочинский клуб.

28-летний нападающий продолжает тренироваться на сборе петербургской команды в Катаре.

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»