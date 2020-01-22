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  • FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в недостойном поведении игроков

FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в недостойном поведении игроков

22 января 2020, 06:28
3

Футбольная ассоциация (FA) обвинила «Манчестер Юнайтед» в том, что клуб не обеспечил «достойное поведение» игроков в матче 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:2). Функционеры имеют в виду эпизод в первом тайме встречи.

После гола Роберто Фирмино футболисты «Юнайтед» окружили судью матча, не считая мяч забитым по правилам. Взятие ворот в итоге было отменено.

  • «Юнайтед» в АПЛ идет пятым.
  • Манчестерцы – единственная команда, которая в сезоне АПЛ смогла отобрать очки у «Ливерпуля».
  • Ливерпульцы лидируют в АПЛ, которую они ни разу не брали.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Комментарии (3)
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Давид59
1579670223
Конечно нельзя так. В правилах футбола написано: "взятие судьи в окружение без гумманитарного корридора недопустимо"
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FanatSerj
1579674738
писец, ну они же всего лишь окружили, а не "по кругу" пустили судью, хотя цэ второе в Европе могли и одобрить )))
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Gold of Spartak
1579688559
Манкунианцы, какие еще манчестерцы?!
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