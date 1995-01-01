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    FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в недостойном поведении игроков

    Футбольная ассоциация (FA) обвинила «Манчестер Юнайтед» в том, что клуб не обеспечил «достойное поведение» игроков в матче 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:2). Функционеры имеют в виду эпизод в первом тайме встречи.

    После гола Роберто Фирмино футболисты «Юнайтед» окружили судью матча, не считая мяч забитым по правилам. Взятие ворот в итоге было отменено.

    • «Юнайтед» в АПЛ идет пятым.
    • Манчестерцы – единственная команда, которая в сезоне АПЛ смогла отобрать очки у «Ливерпуля».
    • Ливерпульцы лидируют в АПЛ, которую они ни разу не брали.

    Источник: Sky Sports

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