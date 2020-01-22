FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в недостойном поведении игроков

Футбольная ассоциация (FA) обвинила «Манчестер Юнайтед» в том, что клуб не обеспечил «достойное поведение» игроков в матче 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:2). Функционеры имеют в виду эпизод в первом тайме встречи.

После гола Роберто Фирмино футболисты «Юнайтед» окружили судью матча, не считая мяч забитым по правилам. Взятие ворот в итоге было отменено.