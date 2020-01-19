«В Дортмунде все хорошо»: Холанд выложил фотографию после хет-трика в дебютном матче

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Браут Холанд опубликовал фотографию после матча 18-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом» (5:3).

Для норвежского форварда эта игра стала дебютной за «Боруссию». Холанд вышел на замену на 56-й минуте и в течение следующих 23-х минут оформил хет-трик.

«В Дортмунде все хорошо», – подписал фотографию Холанд.

Холанд – второй игрок в истории «Боруссии» после Пьера-Эмерика Обамеянга , оформивший в дебютной встрече хет-трик.

, оформивший в дебютной встрече хет-трик. Норвежец перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в текущее трансферное окно.

Холанд – о хет-трике в дебютном матче за «Боруссию: «Я пришел сюда, чтобы забивать голы»