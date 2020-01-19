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  • «В Дортмунде все хорошо»: Холанд выложил фотографию после хет-трика в дебютном матче

«В Дортмунде все хорошо»: Холанд выложил фотографию после хет-трика в дебютном матче

19 января 2020, 11:41
3

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Браут Холанд опубликовал фотографию после матча 18-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом» (5:3).

Для норвежского форварда эта игра стала дебютной за «Боруссию». Холанд вышел на замену на 56-й минуте и в течение следующих 23-х минут оформил хет-трик.

«В Дортмунде все хорошо», – подписал фотографию Холанд.

  • Холанд – второй игрок в истории «Боруссии» после Пьера-Эмерика Обамеянга, оформивший в дебютной встрече хет-трик.
  • Норвежец перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в текущее трансферное окно.

Холанд – о хет-трике в дебютном матче за «Боруссию: «Я пришел сюда, чтобы забивать голы»

Источник: твиттер Эрлинга Браута Холанда
Германия. Бундеслига Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (3)
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LOKOfanatik19
1579423757
Засранец, а ведь и правда может немного похвастаться))))
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Dizayner
1579428563
чувак, что ты творишь))
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Mister_Tomsk
1579435901
Бомбардир, а где собственно само фото?
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