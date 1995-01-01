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    «В Дортмунде все хорошо»: Холанд выложил фотографию после хет-трика в дебютном матче

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Браут Холанд опубликовал фотографию после матча 18-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом» (5:3).

    Для норвежского форварда эта игра стала дебютной за «Боруссию». Холанд вышел на замену на 56-й минуте и в течение следующих 23-х минут оформил хет-трик.

    «В Дортмунде все хорошо», – подписал фотографию Холанд.

    • Холанд – второй игрок в истории «Боруссии» после Пьера-Эмерика Обамеянга, оформивший в дебютной встрече хет-трик.
    • Норвежец перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в текущее трансферное окно.

    Холанд – о хет-трике в дебютном матче за «Боруссию: «Я пришел сюда, чтобы забивать голы»

    Источник: твиттер Эрлинга Браута Холанда

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1419

      Dizayner 23 минуты назад

      чувак, что ты творишь))

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      Рейтинг: +498

      ZENIT****** 1 час назад

      Вот это я понимаю ДЕБЮТ !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +887

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Засранец, а ведь и правда может немного похвастаться))))

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