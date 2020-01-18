Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    «Оренбург» планирует увеличить вместимость «Газовика» до десяти тысяч мест

    Президент «Оренбурга» Владимир Кияев рассказал о планах по реконструкции домашнего стадиона команды «Газовик».

    «Мы планируем начать реконструкцию стадиона, как только закончится сезон. Наверное, в середине мая уже приступим к ней. Стоит задача увеличить вместимость до 10000 мест.

    Проектировщики сейчас все делают; думаю, к началу сезона мы уложимся. Там только небольшие изменения в металлоконструкции, без литья бетона, основания и опор. Это делается достаточно быстро. Увеличим количество посадочных мест и приведем стадион в соответствие с регламентом», – сказал Кияев.

    • Стадион «Газовик» был открыт в 2002 году.
    • С 2014 по 2016 годы арена находилась в стадии реконструкции.
    • Сейчас «Газовик» вмещает 7500 зрителей.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2020 14:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1690

      giluxa1963 9 часов назад

      в Волгограде даже стадион Олимпии на 10000 зачем нужна команда в РПЛ если на нее ходят меньше 10000 зрителей

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +991

      serhio80 > giluxa1963 7 часов назад

      Ну как зачем) Зениту очки поставлять)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75160
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru