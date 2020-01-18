«Оренбург» планирует увеличить вместимость «Газовика» до десяти тысяч мест

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев рассказал о планах по реконструкции домашнего стадиона команды «Газовик».
«Мы планируем начать реконструкцию стадиона, как только закончится сезон. Наверное, в середине мая уже приступим к ней. Стоит задача увеличить вместимость до 10000 мест.
Проектировщики сейчас все делают; думаю, к началу сезона мы уложимся. Там только небольшие изменения в металлоконструкции, без литья бетона, основания и опор. Это делается достаточно быстро. Увеличим количество посадочных мест и приведем стадион в соответствие с регламентом», – сказал Кияев.
- Стадион «Газовик» был открыт в 2002 году.
- С 2014 по 2016 годы арена находилась в стадии реконструкции.
- Сейчас «Газовик» вмещает 7500 зрителей.
Источник: ТАСС