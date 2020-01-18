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  • «Оренбург» планирует увеличить вместимость «Газовика» до десяти тысяч мест

«Оренбург» планирует увеличить вместимость «Газовика» до десяти тысяч мест

18 января 2020, 14:37
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Президент «Оренбурга» Владимир Кияев рассказал о планах по реконструкции домашнего стадиона команды «Газовик».

«Мы планируем начать реконструкцию стадиона, как только закончится сезон. Наверное, в середине мая уже приступим к ней. Стоит задача увеличить вместимость до 10000 мест.

Проектировщики сейчас все делают; думаю, к началу сезона мы уложимся. Там только небольшие изменения в металлоконструкции, без литья бетона, основания и опор. Это делается достаточно быстро. Увеличим количество посадочных мест и приведем стадион в соответствие с регламентом», – сказал Кияев.

  • Стадион «Газовик» был открыт в 2002 году.
  • С 2014 по 2016 годы арена находилась в стадии реконструкции.
  • Сейчас «Газовик» вмещает 7500 зрителей.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (2)
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giluxa1963
1579349024
в Волгограде даже стадион Олимпии на 10000 зачем нужна команда в РПЛ если на нее ходят меньше 10000 зрителей
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