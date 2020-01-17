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  • Макаров – после перехода в «Рубин»: «Я общался с Гончаренко, но Слуцкий был убедительнее»

Макаров – после перехода в «Рубин»: «Я общался с Гончаренко, но Слуцкий был убедительнее»

17 января 2020, 09:43
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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал, почему продолжил карьеру в казанском клубе, а не ЦСКА.

– Еще летом на вас выходил ЦСКА и делал предложение. Почему тогда не оказались в московской команде?

– Предложение было, но тогда в «Нефтехимике» мне сказали, что лучше еще поиграть полгода в ФНЛ, окрепнуть. И только потом переходить в клуб РПЛ.

– Эти полгода пошли на пользу?

– Да, я окончательно адаптировался ко взрослому футболу, стал думать чуть по-другому, изменился ментально.

– Зимой ЦСКА снова хотел вас приобрести, но вы в «Рубине». Как протекали переговоры?

– Ближе к зиме «Рубин» вышел на нас с агентом. Мы встретились с президентом «Рубина», потом пообщались с президентом «Нефтехимика», где рассматривали эти два предложения. Состоялось назначение Леонида Викторовича – тренера с европейским опытом и громким именем. Потом я узнал, что помогать ему будет Олег Веретенников. Тогда я решил, что в «Рубине» для меня будет лучше, будет больше возможностей прогрессировать и двигаться вперед.

– Перед ЦСКА есть неудобство?

– Да. Мы обещали, что перейдем в ЦСКА. Но если бы ЦСКА смог летом до конца дожать «Нефтехимик», трансфер бы состоялся. Но не получилось, а зимой появился «Рубин».

– Между клубами метались?

– Нет. Было два контракта, которые я весь отпуск обдумывал. Созванивался с Веретенниковым, встречался со Слуцким, встречался с Гончаренко, руководством ЦСКА.

– Что говорили Слуцкий и Гончаренко?

– Никто из них не гарантировал, что я буду постоянно играть. Оба сказали, что у меня будет шанс себя проявить. Я выбрал казанский клуб из-за Слуцкого и Веретенникова. Было желание поработать с ними.

– Гончаренко хуже?

– Он тоже хороший тренер, который работает в хорошем клубе. Мы с ним очень позитивно поговорили, но Слуцкий был чуть убедительнее.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Макаров Денис
Комментарии (1)
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Lester84
1579248355
Я думаю дело не в убедительности, а в конкуренции на место в полузащите. В ЦСКА она выше и конкуренты по позиции уровнем выше. Так что да, вероятность места в составе Рубина гораздо выше
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