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    Макаров – после перехода в «Рубин»: «Я общался с Гончаренко, но Слуцкий был убедительнее»

    Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал, почему продолжил карьеру в казанском клубе, а не ЦСКА.

    – Еще летом на вас выходил ЦСКА и делал предложение. Почему тогда не оказались в московской команде?

    – Предложение было, но тогда в «Нефтехимике» мне сказали, что лучше еще поиграть полгода в ФНЛ, окрепнуть. И только потом переходить в клуб РПЛ.

    – Эти полгода пошли на пользу?

    – Да, я окончательно адаптировался ко взрослому футболу, стал думать чуть по-другому, изменился ментально.

    – Зимой ЦСКА снова хотел вас приобрести, но вы в «Рубине». Как протекали переговоры?

    – Ближе к зиме «Рубин» вышел на нас с агентом. Мы встретились с президентом «Рубина», потом пообщались с президентом «Нефтехимика», где рассматривали эти два предложения. Состоялось назначение Леонида Викторовича – тренера с европейским опытом и громким именем. Потом я узнал, что помогать ему будет Олег Веретенников. Тогда я решил, что в «Рубине» для меня будет лучше, будет больше возможностей прогрессировать и двигаться вперед.

    – Перед ЦСКА есть неудобство?

    – Да. Мы обещали, что перейдем в ЦСКА. Но если бы ЦСКА смог летом до конца дожать «Нефтехимик», трансфер бы состоялся. Но не получилось, а зимой появился «Рубин».

    – Между клубами метались?

    – Нет. Было два контракта, которые я весь отпуск обдумывал. Созванивался с Веретенниковым, встречался со Слуцким, встречался с Гончаренко, руководством ЦСКА.

    – Что говорили Слуцкий и Гончаренко?

    – Никто из них не гарантировал, что я буду постоянно играть. Оба сказали, что у меня будет шанс себя проявить. Я выбрал казанский клуб из-за Слуцкого и Веретенникова. Было желание поработать с ними.

    – Гончаренко хуже?

    – Он тоже хороший тренер, который работает в хорошем клубе. Мы с ним очень позитивно поговорили, но Слуцкий был чуть убедительнее.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4656

      Lester84 2 часа назад

      Я думаю дело не в убедительности, а в конкуренции на место в полузащите. В ЦСКА она выше и конкуренты по позиции уровнем выше. Так что да, вероятность места в составе Рубина гораздо выше

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