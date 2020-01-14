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  • «Барса» сыграет с «Ибицей» в 1/16 Кубка Испании, «Реал» – с «Унионистасом»

«Барса» сыграет с «Ибицей» в 1/16 Кубка Испании, «Реал» – с «Унионистасом»

14 января 2020, 15:44
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Стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании.

  • «Ибица» – «Барселона»
  • «Логроньес» – «Валенсия»
  • «Культураль Леонеса» – «Атлетико»
  • «Унионистас» – «Реал Мадрид»
  • «Эбро» – «Леганес»
  • «Бадахос» – «Эйбар»
  • «Бадалона» – «Гранада»
  • «Рекреативо» – «Осасуна»
  • «Райо Вальекано»– «Бетис»
  • «Мирандес» – «Сельта»
  • «Тенерифе» – «Вальядолид»
  • «Жирона» – «Вильярреал»
  • «Эльче» – «Атлетик Бильбао»
  • «Сарагоса»– «Мальорка»
  • «Севилья» – «Леванте»
  • «Реал Сосьедад» – «Эспаньол»

Матчи 1/16 финала пройдут 22 января.

Источник: сайт Федерации футбола Испании
Испания. Примера Барселона Реал
Комментарии (1)
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Cules2013
1579009928
С той самой "Ибицей", о которой на бомбардире был когда-то материал?
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