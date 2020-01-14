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    «Барса» сыграет с «Ибицей» в 1/16 Кубка Испании, «Реал» – с «Унионистасом»

    Стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании.

    • «Ибица» – «Барселона»
    • «Логроньес» – «Валенсия»
    • «Культураль Леонеса» – «Атлетико»
    • «Унионистас» – «Реал Мадрид»
    • «Эбро» – «Леганес»
    • «Бадахос» – «Эйбар»
    • «Бадалона» – «Гранада»
    • «Рекреативо» – «Осасуна»
    • «Райо Вальекано»– «Бетис»
    • «Мирандес» – «Сельта»
    • «Тенерифе» – «Вальядолид»
    • «Жирона» – «Вильярреал»
    • «Эльче» – «Атлетик Бильбао»
    • «Сарагоса»– «Мальорка»
    • «Севилья» – «Леванте»
    • «Реал Сосьедад» – «Эспаньол»

    Матчи 1/16 финала пройдут 22 января.

    Источник: сайт Федерации футбола Испании

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    14.01.2020 15:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9152

      Cules2013 14 января, 16:52

      С той самой "Ибицей", о которой на бомбардире был когда-то материал?

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