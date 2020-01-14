«Барса» сыграет с «Ибицей» в 1/16 Кубка Испании, «Реал» – с «Унионистасом»

Стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании.
- «Ибица» – «Барселона»
- «Логроньес» – «Валенсия»
- «Культураль Леонеса» – «Атлетико»
- «Унионистас» – «Реал Мадрид»
- «Эбро» – «Леганес»
- «Бадахос» – «Эйбар»
- «Бадалона» – «Гранада»
- «Рекреативо» – «Осасуна»
- «Райо Вальекано»– «Бетис»
- «Мирандес» – «Сельта»
- «Тенерифе» – «Вальядолид»
- «Жирона» – «Вильярреал»
- «Эльче» – «Атлетик Бильбао»
- «Сарагоса»– «Мальорка»
- «Севилья» – «Леванте»
- «Реал Сосьедад» – «Эспаньол»
Матчи 1/16 финала пройдут 22 января.
Источник: сайт Федерации футбола Испании