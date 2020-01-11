АПЛ. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», лондонцы выиграли один матч из последних шести

В 22-м туре АПЛ «Тоттенхэм» дома не справился с «Ливерпулем». Команда Юргена Клоппа не проигрывает в чемпионате Англии с прошлого января.

«Тоттенхэм» из последних шести встреч выиграл только одну (против «Брайтона» в прошлом году). Команда Жозе Моуринью идет в таблице на восьмом месте.

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Фирмино, 37.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Танганга, Алдервейрелд, Санчес, Роуз (Ламела, 69), Орье, Алли, Эриксен (Ло Чельсо, 69), Уинкс, Моура, Сон.

«Ливерпуль»: Алисон, Гомес, Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Окслэд-Чемберлен (Лаллана, 61), Хендерсон, Вейналдум, Фирмино, Мане (Ориги, 81), Салах (Шакири, 90+1).

Предупреждения: нет – Гомес, 23; Окслэд-Чемберлен, 39.

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