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АПЛ. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», лондонцы выиграли один матч из последних шести

11 января 2020, 22:22
5

В 22-м туре АПЛ «Тоттенхэм» дома не справился с «Ливерпулем». Команда Юргена Клоппа не проигрывает в чемпионате Англии с прошлого января.

«Тоттенхэм» из последних шести встреч выиграл только одну (против «Брайтона» в прошлом году). Команда Жозе Моуринью идет в таблице на восьмом месте.

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Фирмино, 37.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Танганга, Алдервейрелд, Санчес, Роуз (Ламела, 69), Орье, Алли, Эриксен (Ло Чельсо, 69), Уинкс, Моура, Сон.

«Ливерпуль»: Алисон, Гомес, Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Окслэд-Чемберлен (Лаллана, 61), Хендерсон, Вейналдум, Фирмино, Мане (Ориги, 81), Салах (Шакири, 90+1).

Предупреждения: нет – Гомес, 23; Окслэд-Чемберлен, 39.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Ливерпуль
Комментарии (5)
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Parham
1578771420
Ну зачем нужна была эта рокировка???
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mutabor0992
1578772489
Ну Хосе просто мега-тренер!!!Так держать!!!
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Milaninho
1578806670
Похоже следующим местом работы Маура будет Китай
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portero
1578809114
Ливер чемпион! теперь надо ставки принимать - в каком туре это случится.
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zigbert
1578927016
Проиграть лидеру АПЛ с таким счетом не зазорно.
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