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  • Вальверде: «Всегда есть нервозность после поражений, но я делаю свою работу»

Вальверде: «Всегда есть нервозность после поражений, но я делаю свою работу»

10 января 2020, 06:37
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался после поражения от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

«Мы вели игру весь матч. Казалось, что победа близко. Так было на протяжении всего матча. В конце включили быстрый футбол, и мы оказались не готовы. Впоследствии два эпизода стоили нам выхода в финал.

Всегда есть нервозность после поражений, но я делаю свою работу – тренирую, – заявил Вальверде.

  • С этого сезона Суперкубок Испании впервые проходит с участием четырех команд.
  • В первом полуфинале «Реал» обыграл» «Валенсию» (3:1).

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Атлетико Вальверде Эрнесто
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