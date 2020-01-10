Вальверде: «Всегда есть нервозность после поражений, но я делаю свою работу»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался после поражения от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.
«Мы вели игру весь матч. Казалось, что победа близко. Так было на протяжении всего матча. В конце включили быстрый футбол, и мы оказались не готовы. Впоследствии два эпизода стоили нам выхода в финал.
Всегда есть нервозность после поражений, но я делаю свою работу – тренирую, – заявил Вальверде.
- С этого сезона Суперкубок Испании впервые проходит с участием четырех команд.
- В первом полуфинале «Реал» обыграл» «Валенсию» (3:1).
Источник: AS