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    Вальверде: «Всегда есть нервозность после поражений, но я делаю свою работу»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался после поражения от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

    «Мы вели игру весь матч. Казалось, что победа близко. Так было на протяжении всего матча. В конце включили быстрый футбол, и мы оказались не готовы. Впоследствии два эпизода стоили нам выхода в финал.

    Всегда есть нервозность после поражений, но я делаю свою работу – тренирую, – заявил Вальверде.

    • С этого сезона Суперкубок Испании впервые проходит с участием четырех команд.
    • В первом полуфинале «Реал» обыграл» «Валенсию» (3:1).

    Источник: AS

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