Холанд – о переходе в «Боруссию»: «Почувствовал, что мы с клубом подходим друг другу»

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, почему выбрал клуб из Дортмунда.

«Руководство сказало мне: «Мы нуждаемся в тебе. Нас впечатлила твоя игра. Мы хотим тебя». У нас был хороший разговор, который заставил меня действительно заинтересоваться клубом. После него я почувствовал: мы с «Дортмундом» подходим друг другу», – сказал Холанд.

В конце декабря «Боруссия» объявила о подписании с 19-летним норвежцем контракта до 2024 года.

Transfermarkt сообщил, что «Боруссия» заплатит за Холанда 22 миллиона.

Холанд: «С самого начала я хотел перейти именно в «Боруссию», играть в футбол в невероятной атмосфере Дортмунда»



