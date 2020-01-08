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  • Холанд – о переходе в «Боруссию»: «Почувствовал, что мы с клубом подходим друг другу»

Холанд – о переходе в «Боруссию»: «Почувствовал, что мы с клубом подходим друг другу»

8 января 2020, 14:33
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Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, почему выбрал клуб из Дортмунда.

«Руководство сказало мне: «Мы нуждаемся в тебе. Нас впечатлила твоя игра. Мы хотим тебя». У нас был хороший разговор, который заставил меня действительно заинтересоваться клубом. После него я почувствовал: мы с «Дортмундом» подходим друг другу», – сказал Холанд.

  • В конце декабря «Боруссия» объявила о подписании с 19-летним норвежцем контракта до 2024 года.
  • Transfermarkt сообщил, что «Боруссия» заплатит за Холанда 22 миллиона.

Холанд: «С самого начала я хотел перейти именно в «Боруссию», играть в футбол в невероятной атмосфере Дортмунда»


Источник: Bild
Германия. Бундеслига Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (1)
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absent32
1578489612
красавчик. самый лучший клуб Германии. шмелям нужна свежая кровь!!!
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