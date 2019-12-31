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    Холанд – о переходе в «Боруссию»: «Почувствовал, что мы с клубом подходим друг другу»

    Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, почему выбрал клуб из Дортмунда.

    «Руководство сказало мне: «Мы нуждаемся в тебе. Нас впечатлила твоя игра. Мы хотим тебя». У нас был хороший разговор, который заставил меня действительно заинтересоваться клубом. После него я почувствовал: мы с «Дортмундом» подходим друг другу», – сказал Холанд.

    • В конце декабря «Боруссия» объявила о подписании с 19-летним норвежцем контракта до 2024 года.
    • Transfermarkt сообщил, что «Боруссия» заплатит за Холанда 22 миллиона.

    Холанд: «С самого начала я хотел перейти именно в «Боруссию», играть в футбол в невероятной атмосфере Дортмунда»


    Источник: Bild

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