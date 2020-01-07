CIES оценила Мбаппе в 265 миллионов. Месси стоит 125 миллионов, Роналду – 80

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом по версии CIES Football Observatory.
Алгоритм CIES рассчитал стоимость игроков «большой пятерки». Согласно ему, стоимость 21-летнего нападающего составляет 265,2 миллиона евро. На втором месте в рейтинге – форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (223,7), на третьем – форвард Мохамед Салах из «Ливерпуля» (175,1).
Нападающий «Юве» Криштиану Роналду не попал в топ-10 самых дорогих игроков, его стоимость – 80,3 миллиона евро.
Первая десятка рейтинга CIES Football Observatory:
- Килиан Мбаппе – 265,2 млн евро;
- Рахим Стерлинг – 223,7;
- Мохамед Салах – 175,1;
- Джейдон Санчо («Боруссия», Дортмунд) – 168,9;
- Садио Мане («Ливерпуль») – 155,6;
- Харри Кейн («Тоттенхэм») – 150,5;
- Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 134,3;
- Лионель Месси – 125,5;
- Антуан Гризманн («Барселона») – 123,6;
- Лаутаро Мартинес («Интер») – 115,7.
Стоимость Мбаппе по версии Transfermarkt – 200 миллионов евро, Месси – 140 миллионов.
Источник: сайт CIES Football Observatory