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  • CIES оценила Мбаппе в 265 миллионов. Месси стоит 125 миллионов, Роналду – 80

CIES оценила Мбаппе в 265 миллионов. Месси стоит 125 миллионов, Роналду – 80

7 января 2020, 15:19
26

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом по версии CIES Football Observatory.

Алгоритм CIES рассчитал стоимость игроков «большой пятерки». Согласно ему, стоимость 21-летнего нападающего составляет 265,2 миллиона евро. На втором месте в рейтинге – форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (223,7), на третьем – форвард Мохамед Салах из «Ливерпуля» (175,1).

Нападающий «Юве» Криштиану Роналду не попал в топ-10 самых дорогих игроков, его стоимость – 80,3 миллиона евро.

Первая десятка рейтинга CIES Football Observatory:

  1. Килиан Мбаппе – 265,2 млн евро;
  2. Рахим Стерлинг – 223,7;
  3. Мохамед Салах – 175,1;
  4. Джейдон Санчо («Боруссия», Дортмунд) – 168,9;
  5. Садио Мане («Ливерпуль») – 155,6;
  6. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 150,5;
  7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 134,3;
  8. Лионель Месси – 125,5;
  9. Антуан Гризманн («Барселона») – 123,6;
  10. Лаутаро Мартинес («Интер») – 115,7.

Стоимость Мбаппе по версии Transfermarkt – 200 миллионов евро, Месси – 140 миллионов.

Источник: сайт CIES Football Observatory
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель Роналду Криштиану Мбаппе Килиан
Комментарии (26)
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тигрик
1578399966
А Неймара и в 10ке нет лол
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DeStar
1578401081
Рэшфооорд?) хахахахахахахахах вы че млять) просто жесть) тогда асенсио лямов 200 стоит, и родриго 500 ,а бензема миллиард , рэшфорд млять, как он вообще попал в список хотя ты топ 50? игрок уровня среднего клуба апл с такой же статистикой, который только в последних матчах 5 подряд играет на уровне выше среднего, а до этого не подходил даже под средненький МЮ.
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n1hat
1578403292
А чё где зюба?)он же вроде 200 лямов стоит...
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АртурZaСМ
1578403717
Рэшфорд??? серьёзно??? Вот только за такое оценивание Рэшфорда можно слить данный рейтинг в со.ртир... Да и Салах, и Стерлинг, и Санчо, и Кейн не стоят оцененных денег... Согласен, что Мбаппе самый дорогой, но не 265, а можно было бы оценить в 210-220 лямов...
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Cules2013
1578404318
забавный рейтинг понятно, что Месси и Кришу срезали за возраст, но остальные по какому-то хаотическому приницпу сюда попали. Цены явно завышены, а Рэшфорд вообще лишний в этом списке.
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dilshod79
1578407815
В этой десятке самое адекватное цена у Месси.
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Fin035
1578417362
Рейтинг абсолютно не соответствует действительности! Какой то мальчик с соседнего двора его составил.)) Обсуждению не подлежит!
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Dellleone
1578425926
Дзюба ??? Где Дзюба ???
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_MATRIX_
1578435506
Рахим Стерлинг – 223,7 миллиона. "Куда катится этот мир?" (с)
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G.P.
1578941499
Хм. Очень странный у них алгоритм. Явно накосячили в коде :)
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