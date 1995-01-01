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    CIES оценила Мбаппе в 265 миллионов. Месси стоит 125 миллионов, Роналду – 80

    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом по версии CIES Football Observatory.

    Алгоритм CIES рассчитал стоимость игроков «большой пятерки». Согласно ему, стоимость 21-летнего нападающего составляет 265,2 миллиона евро. На втором месте в рейтинге – форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (223,7), на третьем – форвард Мохамед Салах из «Ливерпуля» (175,1).

    Нападающий «Юве» Криштиану Роналду не попал в топ-10 самых дорогих игроков, его стоимость – 80,3 миллиона евро.

    Первая десятка рейтинга CIES Football Observatory:

    1. Килиан Мбаппе – 265,2 млн евро;
    2. Рахим Стерлинг – 223,7;
    3. Мохамед Салах – 175,1;
    4. Джейдон Санчо («Боруссия», Дортмунд) – 168,9;
    5. Садио Мане («Ливерпуль») – 155,6;
    6. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 150,5;
    7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 134,3;
    8. Лионель Месси – 125,5;
    9. Антуан Гризманн («Барселона») – 123,6;
    10. Лаутаро Мартинес («Интер») – 115,7.

    Стоимость Мбаппе по версии Transfermarkt – 200 миллионов евро, Месси – 140 миллионов.

    Источник: сайт CIES Football Observatory

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8978

      KLIM777 14 минут назад

      Лаутаро норм поднялся. Вообще игрок четкий и спокойный без всяких понтов.

      0
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      Рейтинг: +9069

      DeStar 20 минут назад

      Рэшфооорд?) хахахахахахахахах вы че млять) просто жесть) тогда асенсио лямов 200 стоит, и родриго 500 ,а бензема миллиард , рэшфорд млять, как он вообще попал в список хотя ты топ 50? игрок уровня среднего клуба апл с такой же статистикой, который только в последних матчах 5 подряд играет на уровне выше среднего, а до этого не подходил даже под средненький МЮ.

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      Рейтинг: +137

      Каменный стояк 21 минуту назад

      Конченый рейтинг....олигофрены составляли....

      0
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      Рейтинг: +445

      СвинкаСправедливости 22 минуты назад

      Странно. Чем лучше игрой, тем он дешевле стоит.

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      Рейтинг: +182

      ZENIT****** 26 минут назад

      Мбаппе 21 год, согласен ещё порвёт многих,и дай бог будет долго играть! НООО!!! ОТКУДА ТАКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ!? ?? Всё , пошёл УХУ ЕСТЬ!!!

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      Рейтинг: +941

      тигрик 39 минут назад

      А Неймара и в 10ке нет лол

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      Рейтинг: +8978

      KLIM777 > тигрик 13 минут назад

      Он по идее на 4 месте должен быть. Цена петуха 160 лямов

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