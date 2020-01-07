CIES оценила Мбаппе в 265 миллионов. Месси стоит 125 миллионов, Роналду – 80

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом по версии CIES Football Observatory.

Алгоритм CIES рассчитал стоимость игроков «большой пятерки». Согласно ему, стоимость 21-летнего нападающего составляет 265,2 миллиона евро. На втором месте в рейтинге – форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (223,7), на третьем – форвард Мохамед Салах из «Ливерпуля» (175,1).

Нападающий «Юве» Криштиану Роналду не попал в топ-10 самых дорогих игроков, его стоимость – 80,3 миллиона евро.

Первая десятка рейтинга CIES Football Observatory:

Килиан Мбаппе – 265,2 млн евро; Рахим Стерлинг – 223,7; Мохамед Салах – 175,1; Джейдон Санчо («Боруссия», Дортмунд) – 168,9; Садио Мане («Ливерпуль») – 155,6; Харри Кейн («Тоттенхэм») – 150,5; Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 134,3; Лионель Месси – 125,5; Антуан Гризманн («Барселона») – 123,6; Лаутаро Мартинес («Интер») – 115,7.

Стоимость Мбаппе по версии Transfermarkt – 200 миллионов евро, Месси – 140 миллионов.