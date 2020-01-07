Гвардиола: «Предпочел бы улететь на Мальдивы, если мне не поступит никаких предложений»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообещал, что никогда не станет работать в клубах принципиальных соперников.

«После работы в «Манчестер Сити» я никогда не смогу тренировать «Манчестер Юнайтед». Ровно как я никогда не стану главным тренером «Реала» после стольких лет в «Барселоне». Я предпочел бы улететь на Мальдивы, если мне не поступит никаких предложений. А может, и не на Мальдивы, ведь там нет полей для гольфа», – заявил испанский специалист.