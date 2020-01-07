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  • Гвардиола: «Предпочел бы улететь на Мальдивы, если мне не поступит никаких предложений»

Гвардиола: «Предпочел бы улететь на Мальдивы, если мне не поступит никаких предложений»

7 января 2020, 06:26
10

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообещал, что никогда не станет работать в клубах принципиальных соперников.

«После работы в «Манчестер Сити» я никогда не смогу тренировать «Манчестер Юнайтед». Ровно как я никогда не стану главным тренером «Реала» после стольких лет в «Барселоне». Я предпочел бы улететь на Мальдивы, если мне не поступит никаких предложений. А может, и не на Мальдивы, ведь там нет полей для гольфа», – заявил испанский специалист.

  • Гвардиола – воспитанник «Барселоны».
  • Как игрок и тренер провел в каталонском клубе 23 года.
  • С 2016-го Хосеп возглавляет «Манчестер Сити».

Источник: The Guardian
Испания. Примера Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Реал Гвардиола Хосеп
Комментарии (10)
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Ганнибал Лектор
1578379540
Еще осталась непокоренной Италия. В Париже тоже будут не против тики-таки. Так что Мальдивы, Хосеп, это еще не скоро.
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oyabun
1578380679
Я согласен с Хосепом. Тоже предпочел бы улететь на Мальдивы на новогодние праздники, вместо того чтобы сидеть дома. Но отсутствие полей для гольфа резко обломало мои планы. ))
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ARSteven89
1578383499
Да всё очевидно. Вон Тухель уже переговоры с Баварией ведёт, а Пеп 100% не продолжит работу в Сити после неудачного сезона (АПЛ мимо, ЛЧ уже в 1/8 мимо), так что, Париж, встречай.
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starche
1578385801
Пеп, возвращайся в Барсу, спаси её от носатого!
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Garrincha58
1578388355
если такой принципиальный пусть тренирует сборные куда пригласят и если добьётся успеха тогда станет великим, а так как и все остальные
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житель СПб
1578392614
Нравится он мне! Главное в жизни - это получать от нее удовольствие (удовлетворение!), а не банальная гонка за деньгами. И он уже подтвердил, что это не просто красивые слова, когда сделал большой перерыв после Барсы. Молодец! Пример, в частности, своему антиподу, который готов за деньги работать где угодно и сколько угодно, а сейчас окапывающему "Тотенхем". И согласен с комментариями насчет Парижа - там он еще не работал, и это может оказаться интересным. Но все мечтают его опять увидеть в Барсе!
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