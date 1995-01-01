Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Гвардиола: «Предпочел бы улететь на Мальдивы, если мне не поступит никаких предложений»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообещал, что никогда не станет работать в клубах принципиальных соперников.

    «После работы в «Манчестер Сити» я никогда не смогу тренировать «Манчестер Юнайтед». Ровно как я никогда не стану главным тренером «Реала» после стольких лет в «Барселоне». Я предпочел бы улететь на Мальдивы, если мне не поступит никаких предложений. А может, и не на Мальдивы, ведь там нет полей для гольфа», – заявил испанский специалист.

    • Гвардиола – воспитанник «Барселоны».
    • Как игрок и тренер провел в каталонском клубе 23 года.
    • С 2016-го Хосеп возглавляет «Манчестер Сити».

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80574
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75024
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru