Артета: «Матч против «Лидса» – это как поход к дантисту. Всегда непросто»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сравнил игру с «Лидсом» (1:0) в Кубке Англии с походом к зубному.

«Мне кажется, матч против «Лидса» – это как поход к дантисту. Всегда непросто. Я могу сказать только хвалебные слова в адрес этой команды. У них очень мощный коллектив.

Победный гол Рейсса Нелсона? Мне нравится его подход к работе, его реакция на все замечания, он готов учиться новому. Он слушает и задает правильные вопросы. Я осознаю его возможности. Пока он все делает как нужно», – заявил испанский специалист.