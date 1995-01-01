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    Артета: «Матч против «Лидса» – это как поход к дантисту. Всегда непросто»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сравнил игру с «Лидсом» (1:0) в Кубке Англии с походом к зубному.

    «Мне кажется, матч против «Лидса» – это как поход к дантисту. Всегда непросто. Я могу сказать только хвалебные слова в адрес этой команды. У них очень мощный коллектив.

    Победный гол Рейсса Нелсона? Мне нравится его подход к работеm его реакция на все замечания, он готов учиться новому. Он слушает и задает правильные вопросы. Я осознаю его возможности. Пока он все делает как нужно», – заявил испанский специалист.

    • «Лидс» – один из двух лидеров Чемпионшипа в текущем сезоне.
    • Команду возглавляет аргентинский специалист Марсело Бьелса.
    • «Арсенал» идет на десятом месте в АПЛ.

    Источник: Официальный твиттер «Арсенала»

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