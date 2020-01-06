Долг «Рубина» банку «Ак Барс» выставили на торгах

Задолженность «Рубина» перед «Ак Барс Банком» в размере 300 тысяч рублей разыграют на аукционе, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Если вы не знаете, что подарить родным на Новый год, у нас есть идея – долги «Рубина». В 2010 году холдинг «Ак Барс» одолжил футбольному клубу 1,5 миллиарда рублей. Планировалось, что займ футболисты вернут через пять лет, но как это бывает у «Рубина» – не срослось. В 2014 году долг ушел с молотка.

Прошло еще 6 лет, но как вы понимаете, история на этом не закончилась. Сейчас на торгах выставлен не весь долг, а небольшая часть пени – 300 тысяч рублей. Купить право требования денег можно в шесть раз дешевле – за 55 тысяч», – говорится в сообщении.

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