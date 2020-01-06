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Долг «Рубина» банку «Ак Барс» выставили на торгах

6 января 2020, 15:09
5

Задолженность «Рубина» перед «Ак Барс Банком» в размере 300 тысяч рублей разыграют на аукционе, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Если вы не знаете, что подарить родным на Новый год, у нас есть идея – долги «Рубина». В 2010 году холдинг «Ак Барс» одолжил футбольному клубу 1,5 миллиарда рублей. Планировалось, что займ футболисты вернут через пять лет, но как это бывает у «Рубина» – не срослось. В 2014 году долг ушел с молотка.

Прошло еще 6 лет, но как вы понимаете, история на этом не закончилась. Сейчас на торгах выставлен не весь долг, а небольшая часть пени – 300 тысяч рублей. Купить право требования денег можно в шесть раз дешевле – за 55 тысяч», – говорится в сообщении.

У «Рубина» нет денег: игроки бастуют, долги по зарплате, распродажа лидеров


Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (5)
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Ганнибал Лектор
1578323852
Там что-то мутное... Слуцкий не дурак, он бы не пошел в клуб, который на грани банкротства
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JTherry
1578330224
смутные дела творятся в Рубине - долги в 1,5 млрд., Слуцкий, Игнатьев, С. Бакаев??? почему разрешили трансферы до погашения долга банку?
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portero
1578388863
пени взыскать, когда долг не оплачен, ну это фантастика. или это схемка, чтоб долги потихоньку списать. купить основной долг за 100 лямов и поменять на вексель или акции Рубина.
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