Клопп: «Надеюсь, все увидели, что мы уважаем Кубок Англии»

Уважаем? , На поле вышел один единственный игрок основы-это защитник Гомес, в центре поля скамеечник Лалана, в нападении тоже скамеечник Ориги, остальные молодеж, ну вратарь запаса Адриан, остальным по 18 лет, хорошее поколение растет, молодцы, хорошо сыграли
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что для клуба Кубок Англии – это значимый турнир.
«Я надеюсь, что сегодня все увидели, что мы уважаем турнир», – сказал Клопп после минимальной победы над «Эвертоном» в матче 1/32 финала Кубка.
- Единственный гол в мерсисайдском дерби забил 18-летний Кертис Джонс.
- Ранее Клопп неоднократно критиковал плотный календарь АПЛ, за что его обвиняли в неуважении к Кубку Англии.