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    Клопп: «Надеюсь, все увидели, что мы уважаем Кубок Англии»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что для клуба Кубок Англии – это значимый турнир.

    «Я надеюсь, что сегодня все увидели, что мы уважаем турнир», – сказал Клопп после минимальной победы над «Эвертоном» в матче 1/32 финала Кубка.

    • Единственный гол в мерсисайдском дерби забил 18-летний Кертис Джонс.
    • Ранее Клопп неоднократно критиковал плотный календарь АПЛ, за что его обвиняли в неуважении к Кубку Англии.

    Источник: BBC

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +223

      Yellow 91 13 минут назад

      Уважаем? , На поле вышел один единственный игрок основы-это защитник Гомес, в центре поля скамеечник Лалана, в нападении тоже скамеечник Ориги, остальные молодеж, ну вратарь запаса Адриан, остальным по 18 лет, хорошее поколение растет, молодцы, хорошо сыграли

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