Клопп: «Надеюсь, все увидели, что мы уважаем Кубок Англии»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что для клуба Кубок Англии – это значимый турнир.

«Я надеюсь, что сегодня все увидели, что мы уважаем турнир», – сказал Клопп после минимальной победы над «Эвертоном» в матче 1/32 финала Кубка.