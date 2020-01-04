Анчелотти в 2015 году мог возглавить «Ливерпуль»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, как несколько лет назад мог возглавить «Ливерпуль».

«Это было после ухода из «Реала». У меня был разговор с владельцем клуба. Они искали нового тренера, но, назначив Юргена Клоппа, думаю, сделали правильный выбор. Он проделывает фантастическую работу в «Ливерпуле», – сказал Анчелотти.