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Анчелотти в 2015 году мог возглавить «Ливерпуль»

4 января 2020, 09:14

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, как несколько лет назад мог возглавить «Ливерпуль».

«Это было после ухода из «Реала». У меня был разговор с владельцем клуба. Они искали нового тренера, но, назначив Юргена Клоппа, думаю, сделали правильный выбор. Он проделывает фантастическую работу в «Ливерпуле», – сказал Анчелотти.

  • 4 октября 2015 года «Ливерпуль» объявил об увольнении Брендана Роджерса.
  • 8 октября клуб назначил на пост главного тренера Клоппа.
  • Анчелотти покинул «Реал» 25 мая 2015 года.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Эвертон Анчелотти Карло Клопп Юрген
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