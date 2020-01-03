Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Анчелотти в 2015 году мог возглавить «Ливерпуль»

    Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, как несколько лет назад мог возглавить «Ливерпуль».

    «Это было после ухода из «Реала». У меня был разговор с владельцем клуба. Они искали нового тренера, но, назначив Юргена Клоппа, думаю, сделали правильный выбор. Он проделывает фантастическую работу в «Ливерпуле», – сказал Анчелотти.

    • 4 октября 2015 года «Ливерпуль» объявил об увольнении Брендана Роджерса.
    • 8 октября клуб назначил на пост главного тренера Клоппа.
    • Анчелотти покинул «Реал» 25 мая 2015 года.

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    79445
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74982
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru